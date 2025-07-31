Uraloğlu Gürcistan’da Büyükelçiyle Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunduğu Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Ali Kaan Orbay ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Gürcistan'da Büyükelçimiz Sayın Ali Kaan Orbay ile bir araya geldik. Büyükelçimizden Gürcistan'daki çalışmaları hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı.