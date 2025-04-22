Uraloğlu, Suriye\'de Liman ve Altyapı Görüşmeleri Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile yaptığı görüşmenin ardından Kasiyun Dağı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarına devam ediyor. Bakan Uraloğlu, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlui görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Sayın Kuteybe Ahmed Bedevi ile hem ikili düzeyde hem de heyetler arası kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Liman altyapıları, lojistik bağlantıların güçlendirilmesi ve ticaretin canlandırılması hem ülkelerimiz hem de bölgemiz için çok büyük öneme sahip" dedi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Bedevi ile Kasiyun Dağı'nı ziyaret ederek, "Kasiyun Dağı, artık Suriye'de zaferin ve huzurun simgesi" dedi. - ŞAM