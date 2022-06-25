Uşak BBP İl Başkanlığı binası Mustafa Destici katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Uşak BBP İl Başkanlığı binası Mustafa Destici katılımıyla açıldı

25.06.2022 17:58
Uşak BBP İl Başkanlığı binası Mustafa Destici katılımıyla açıldı

Uşak Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı yeni binası Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla açıldı.

Uşak Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı yeni binası Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla açıldı.

Uşak'ta İslice Mahallesi'nde bulunan Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı yeni binası, Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla açıldı. Açılış töreninde Genel Başkan Destici'ye İl Başkanı Erhan Şahin, çevre illerin başkanları ve çok sayıda parti üyesi eşlik etti. Burada gerçekleşen açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, davalarının, üyelerin gayretleriyle, fedakarlıklarıyla büyüdüğünü, bundan kaynaklı da Uşak'ta bugün, düne göre daha güçlü olduklarını söyledi. Destici, partisinin ne kadar çok büyüdüğünü sandıkta göreceklerini de sözlerine ekledi.

"BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEK TECRÜBEYE, AKLA VE KADROLARA SAHİPTİR"

Destici, 73 il ve yüzlerce ilçe gezdiklerini, geriye kalan 8 vilayetle birlikte ilçeleri de gezeceklerini, sonrasında yeniden il ziyaretlerine başlayacaklarını söyledi. Partisinin Türkiye'yi yönetebilecek donanıma sahip olduğunu söyleyen Destici, "Büyük Birlik Partisi Türkiye'yi yönetecek tecrübeye, akla ve kadrolara sahiptir. İnşallah bu önümüzdeki genel seçimlerde bunu sandıklarda da göreceğiz. Bunun içindir ki 81 ilimizin hem il merkezi, ilçe, belde, köylerde, mahallelerde çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından parti üyelerine rozet takılırken Mustafa Destici'ye de hediyeler verildi.

(Köksal Kılınç/İHA)

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Kaynak: İHA

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