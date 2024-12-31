Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan Yeni Yıl Mesajı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım\'dan Yeni Yıl Mesajı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 2025 yılı için umut dolu bir mesaj yayımlayarak, kente daha fazla hizmet kazandırma hedeflerini dile getirdi.

31.12.2024 15:56  Güncelleme: 15:57
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yeni yıl mesajında; "2025 yılında büyüyen ve gelişen Uşak'a nice hizmetleri kazandıracağız" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, bir mesaj yayınlayarak vatandaşların yeni yılını kutladı. Mesajında 2025 yılının şehrimize ve tüm vatandaşlarımıza güzellikler getirmesini temenni eden Başkan Yalım, "Kentimizi daha çağdaş ve modern yarınlara taşımak için yaptığımız çalışmaların verdiği heyecan, sevinç ve gururla 2024 yılını geride bırakıyoruz. 2025 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen kentimize nice güzel hizmetleri kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Yalım, mesajına şöyle devam etti:

"Kıymetli hemşerilerim; bildiğiniz gibi yeni bir yıla girerken umutlarımızı ve hayallerimizi tazelemenin heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle sağlık ve mutlulukla dolu; tüm ülkemizde huzurun hakim olduğu, barışın ve kardeşliğin taçlandığı bir yıl geçirmenizi diliyorum. 2025 yılının başlamasıyla birlikte 365 günlük yeni bir defter açılıyor bizim için. Bizler bu defterin tüm sayfalarını kentimiz için faydalı ve nitelikli işlerle doldurmaya kararlıyız. Geçtiğimiz 9 ay boyunca birlikte başardığımız güzel işleri yeni yılda da artırarak devam ettireceğiz. Vatandaş odaklı hizmetlerimizle yeni yılda da şehrimizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Kentimizin gelişmesi, teknolojik ve çağa yakışır hamlelerle modern ve yaşanabilir bir şehir olması yolunda hep birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarıma mutlu bir yıl diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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