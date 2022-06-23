Varank'ın gelen ziyaretçiler ile sohbet etmesi ve çocuklara hediye vermesi

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Varank: 'Erzurum'da şuanda Avrupa'nın en büyük teleskobunu inşa ediyoruz' - Son Dakika

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