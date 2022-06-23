Varank: "Erzurum'da şuanda Avrupa'nın en büyük teleskobunu inşa ediyoruz" - Son Dakika
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Varank: "Erzurum'da şuanda Avrupa'nın en büyük teleskobunu inşa ediyoruz"

23.06.2022 22:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları Sahnede toplu fotoğraf çekimi Varank'ın sahneden ayrılması Konya Bilim Festivali alanı Festivale gelen ziyaretçiler İHA gösterisi Varank'ın gelen ziyaretçiler ile sohbet etmesi ve çocuklara hediye vermesi Varank'ın gelen ziyaretçiler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları

Sahnede toplu fotoğraf çekimi

Varank'ın sahneden ayrılması

Konya Bilim Festivali alanı

Festivale gelen ziyaretçiler

İHA gösterisi

Varank'ın gelen ziyaretçiler ile sohbet etmesi ve çocuklara hediye vermesi

Varank'ın gelen ziyaretçiler ile fotoğraf çekilmesi

Festival alanı ışık gösterisi

Festivalde kurulan stantlar ve sergilenen araçlar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Konya Bilim Festivali'nde konuştu. (3)

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Varank: 'Erzurum'da şuanda Avrupa'nın en büyük teleskobunu inşa ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Varank: "Erzurum'da şuanda Avrupa'nın en büyük teleskobunu inşa ediyoruz" - Son Dakika
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