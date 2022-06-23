Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
Sahnede toplu fotoğraf çekimi
Varank'ın sahneden ayrılması
Konya Bilim Festivali alanı
Festivale gelen ziyaretçiler
İHA gösterisi
Varank'ın gelen ziyaretçiler ile sohbet etmesi ve çocuklara hediye vermesi
Varank'ın gelen ziyaretçiler ile fotoğraf çekilmesi
Festival alanı ışık gösterisi
Festivalde kurulan stantlar ve sergilenen araçlar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Konya Bilim Festivali'nde konuştu. (3)
Son Dakika › Politika › Varank: 'Erzurum'da şuanda Avrupa'nın en büyük teleskobunu inşa ediyoruz' - Son Dakika