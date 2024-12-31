Xi ve Putin'den Yeni Yıl Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Xi ve Putin'den Yeni Yıl Mesajları

Xi ve Putin\'den Yeni Yıl Mesajları

Xi Jinping, Putin'e 2024'ün ikili ilişkilere katkısını vurgulayan bir mesaj gönderdi.

31.12.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği yeni yıl mesajında iki ülkenin tarafsızlık, çatışmasızlık ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkeleriyle doğru yolda her zaman "el ele ilerlediğini" söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni yıl mesajını iletti. Çin hükümeti ve halkı adına Putin ve Rus halkının yeni yılını tebrik eden Xi, 2024'ün Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 75. yıldönümü olduğunu, bunun ikili ilişkilerin önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğini vurguladı.

Son 75 yılda Çin-Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğini ve istikrarlı hale geldiğini kaydeden Xi, iki ülkenin değişken uluslararası ortamda tarafsızlık, çatışmasızlık ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkeleriyle doğru yolda her zaman el ele ilerlediğini söyledi.

İki liderin stratejik rehberliğinde iki taraf arasındaki siyasi karşılıklı güven ve stratejik koordinasyonun sürekli olarak daha yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Xi, Çin ve Rusya'nın BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) başkanları olarak birbirlerini desteklediğini ve küresel güneydeki dayanışma ve iş birliğine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu kaydetti. Xi ayrıca, Putin ile karşılıklı yakın ilişkileri sürdürmeye ve iki ülke arasındaki iş birliğinin genel gidişatını korumaya hazır olduğunu ifade ederek, böylece kalıcı iyi komşuluk ilişkilerinin, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı faydalı iş birliğini içeren Çin-Rusya bağlarının güçlenmeye ve derinleşmeye devam edeceğini söyledi.

Xi, uluslararası manzara nasıl değişirse değişsin Çin'in kapsamlı reformları derinleştirmeye, Çin modernleşmesini geliştirmeye, küresel barış ve kalkınmayı teşvik etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Putin'den iş birliği vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Çin'in yeni yılını tebrik ederek Çin halkına mutluluk ve sağlık diledi. 2024 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü ve ikili ilişkilerinin 75. yılının birlikte kutladıklarını belirten Putin, 2025'te de Xi ile yakın ilişkileri sürdürerek ikili ilişkileri ve çeşitli alanlardaki iş birliğini ilerletmeye, Birleşmiş Milletler, BRICS, ŞİÖ ve G20 gibi çok taraflı platformlarda koordinasyon ve iş birliğini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi. Putin iki ülke arasındaki bu tür çabaların, iki halkın çıkarlarına hizmet etmesinin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrara da katkıda bulunacağını kaydetti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Xi ve Putin'den Yeni Yıl Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:52:58. #1.12#
SON DAKİKA: Xi ve Putin'den Yeni Yıl Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.