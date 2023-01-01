2015'ten bu yana seçimlere katılmalarının engellendiğini ileri süren Halkın Kurtuluş Partisi: 2023 seçimlerine katılma hakkını elde ettik - Son Dakika
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2015'ten bu yana seçimlere katılmalarının engellendiğini ileri süren Halkın Kurtuluş Partisi: 2023 seçimlerine katılma hakkını elde ettik

01.01.2023 10:26

Yasal bir engel bulunmamasına rağmen 2015'ten beri seçimlere katılmalarının engellendiğini iddia eden Halkın Kurtuluş Partisi, 2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere girmek için gerekli yeterliliğini sağladıklarını duyurdu.

HKP Genel Merkezi, Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimlere katılacaklarını açıkladı. HKP'den yapılan yazılı açıklamada, yasanın istediği tüm şartların yerine getirildiği kaydedildi.

"İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİMİZİ KAPATIP YENİDEN ÖRGÜTLEDİK"

HKP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa karşı hukuki ve fiili olarak ne yapılması gerekiyorsa yaptık, her alanda mücadele verdik. Ancak yasa dışı ve keyfi bir şekilde uygulanan yasağı kaldırtamadık. Ve AK Partigiller sonunda 2022 yılında seçim yasasında değişiklik yaparak partimize uygulanan tam kanunsuzluğu yasal kılıfa büründürdüler. Biz de bunun üzerine, 2023 yılında yapılacak seçimlere katılabilmek için 20 Mart 2022 tarihinde partimizin 5'inci Olağan Genel Merkez Genel Kurulu'nu yaparak daha önce kurulmuş bulunan bütün il ve ilçe örgütlerimizi kapatmaya ve yeniden örgütlenmeye karar verdik.

"ZORUNLU KILINAN TÜM ŞARTLARI YERİNE GETİRDİK"

Bu karar doğrultusunda da hızla çalışmalara başlayarak yasanın istediği-zorunlu kıldığı tüm şartları yerine getirdik. Ve bu durum Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler web uygulamasında resmi olarak da kayıtlı durumdadır. Yani yasal olarak partimiz bundan sonra yapılacak tüm seçimlere katılma hakkını elde etmiştir.

"ÜLKENİN EN VATANSEVER PARTİSİ..."

Bu ülkenin en vatansever, en halksever, en doğa ve hayvansever partisi, Halkın Kurtuluş Partisi olarak seçimlere katılma hakkını elde ettik."

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Halkın Kurtuluş Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2015'ten bu yana seçimlere katılmalarının engellendiğini ileri süren Halkın Kurtuluş Partisi: 2023 seçimlerine katılma hakkını elde ettik - Son Dakika


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