Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı ön seçiminde Mehmet Özdağ rakibine 200 oy fark attı - Son Dakika
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Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı ön seçiminde Mehmet Özdağ rakibine 200 oy fark attı

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Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı ön seçiminde Mehmet Özdağ rakibine 200 oy fark attı
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Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı'nda 17 ilçenin katılımıyla yapılan ön seçimi Kurucu İl Başkanı Mehmet Özdağ 3 bin 998 oyla kazandı. Rakibi Turgay Özçelik 3 bin 798 oyda kalınca Özdağ 200 oy farkla öne geçti; Özçelik Atakum'daki seçime itiraz etti.

Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı'nda 17 ilçenin katılımıyla yapılan ön seçimde Kurucu İl Başkanı Mehmet Özdağ güven tazeledi.

Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi öncesinde ön seçim heyecanı yaşandı. 17 ilçede 13 bini aşkın üye, kongrede il başkanı olarak görmek istediği isim için oy kullandı. Yeni Parti Kurucu İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Turgay Özçelik olmak üzere iki adayın yarıştığı seçimde sabah saat 09.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi akşam son buldu. Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte adayların aldığı oylar da netleşti.

Özdağ güven tazeledi

Mehmet Özdağ 3 bin 998 oy alırken, Turgay Özçelik 3 bin 798 oy aldı. İki aday arasında 200 oy farkın oluştuğu seçimde Mehmet Özdağ, ön seçimin kazananı oldu. Öte yandan Turgay Özçelik'in Atakum'daki seçimlere itiraz ettiği öğrenildi. Özçelik, seçimlere itiraz ettiğini, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) kararına göre bir açıklama yapacağını belirterek, şu anda partiye zarar vermemek için bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Mehmet Özdağ ise, ön seçimi kazanan taraf olduklarını ve bir sonraki pazar günü yapılacak il başkanlığı seçimine tek aday olarak gireceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Yeni PartiPartilerPolitikaAtakumSamsunGüncelSon Dakika

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