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Yeni Yol Grup Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Sayın İmamoğlu hakkındaki sürecin geleceğin cumhurbaşkanına yönelik olarak gösterilmesi de yanlıştır, herhangi birine dair adli soruşturma süreci olarak görülmesi de yanlıştır" dedi.

26.03.2025 13:58
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Sayın İmamoğlu hakkındaki sürecin geleceğin cumhurbaşkanına yönelik olarak gösterilmesi de yanlıştır, herhangi birine dair adli soruşturma süreci olarak görülmesi de yanlıştır" dedi.

TBMM'de Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı sıfatını bıraktığını, parti başkanı sıfatıyla hareket ettiğini iddia etti. Arıkan, "Sayın İmamoğlu hakkındaki sürecin geleceğin cumhurbaşkanına yönelik olarak gösterilmesi de yanlıştır, herhangi birine dair adli soruşturma süreci olarak görülmesi de yanlıştır. Gelinen noktada tutuklama artık bir tedbir değil, tehdit mekanizmasıdır. Tarafsız yargı ise artık bir mizan değil, mizah konusu olmuştur. Birkaç gündür sosyal medyada gizli tanık mizahına şahit oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu adaletsiz süreç, gizli tanıklık konusuna da şüpheli yaklaşmamıza sebep oluyor. Neticede eğer hakimler ve savcılar bağımsız karar alabilmiş olsalardı, elbette gizli tanık konusuna da kimse şüpheyle bakmazdı. Eğer güvenilen bir hukuk sistemimiz olsaydı elbette bu şakalar yapılmazdı. Çok kötü yürütülen bir süreç sonunda diyoruz ki, ne hiçbir sorun yok parafı atabilecek ne de mutlak suçlu mührü vurabilecek kadar bilgiye sahip değiliz. Nitekim bugün 24 belediye kayyumda, bir milletvekili cezaevinde, bir genel başkan cezaevinde, sayısını bilemediğimiz birçok gazeteci ve akademisyen cezaevinde. En son Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'un belediye başkanı ve ekibi de cezaevinde" dedi.

Arıkan şöyle konuştu:

"Bir olay anlatacağım. Bu hadise iki belediye, iki ihale, iki belediye başkanı, iki tane de şirketten oluşuyor. Birisi Elazığ Belediyesi'nde bir ihale yapılıyor. Bir şirket 82 araç için üç yıllık kira bedeli olarak 530 milyon liraya ihaleyi kazanıyor. Oysa aynı araçları satın almak isteseniz ödeyeceğiniz bedel sadece 100 milyon lira. Böylesine büyük bir şaibe var ortada. Diğeri ise Beşiktaş Belediyesi, orada da ihale yapılıyor. Elazığ Belediyesi ile ihaleye giren aynı şirket onu da kazanıyor. Aynı isimler, şirketler ve usullerle iki belediyeden iki ayrı ihale alıyorlar. İlginç olan ne biliyor musunuz. Beşiktaş Belediye Başkanı o şirket ile o ihale yüzünden tutuklanıyor. Elazığ Belediyesi için savcılığa 'Burada yolsuzluk şaibesi var' denilmesine ve böyle bir dilekçe verilmesine, gizli bir tanık tarafından ifade verilmesine rağmen hiçbir adım atılmıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahmut Arıkan, Politika, Hukuk, Son Dakika

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