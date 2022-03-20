Yeniden Refah Partili Emanetoğlu: "CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partili Emanetoğlu: "CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir"

20.03.2022 16:18
Yeniden Refah Partili Emanetoğlu: "CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Eşcinsel evlilik nikahı kıyar mısınız?" sorusuna verdiği cevabı eleştirerek, " 'Hayır kıymam, böyle bir şeyi kabul edemem' diyemedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Eşcinsel evlilik nikahı kıyar mısınız?" sorusuna verdiği cevabı eleştirerek, " 'Hayır kıymam, böyle bir şeyi kabul edemem' diyemedi. Adeta üzüntüsünü dile getirir gibi 'Milletimiz buna hazır değil' cevabını verdi. CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, Gümüşhane'de Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Mevcut Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Özgün'ün tek aday olarak girdiği kongrede konuşan Emanetoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Emanetoğlu, Necmettin Erbakan'ın "Milletin inancıyla uğraşanların, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir" sözünü tekrarlayarak CHP'yi eleştirdi.

"CHP'li belediyeler sözde Onur Haftası etkinliklerine açıkça destek verdiler"

Emanetoğlu, "Ekrem İmamoğlu bir televizyon programına çıktı, programın sunucusu kendisine sordu, dedi ki, çok özür dileyerek ifade ediyorum; 'Karşınıza bir eşcinsel evlilik gelse bu nikahı kıyar mısınız?' Kendisi 'Milletimizin henüz buna hazır olduğunu düşünmüyorum' diyerek bir cevap verdi. 'Hayır kıymam, böyle bir şeyi kabul edemem' diyemedi. Adeta üzüntüsünü dile getirir gibi 'Milletimiz buna hazır değil' cevabını verdi. Bu cevabı veren Ekrem İmamoğlu, üzüntüsünü hafifletmek için olsa gerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kursu açtı. Sadece bununla mı kaldılar, hayır. Hepinizin yakından takip ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyeler LGBT derneklerinin düzenlemiş olduğu sözde Onur Haftası etkinliklerine sosyal medyadan açıkça destek verdiler" dedi.

"CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir"

CHP'ye eleştirilerini sürdüren Emanetoğlu, "Bu yetmedi, hepinizin takip ettiği gibi Muğla'da sözde Cumhuriyet törenleri sırasında üzerine çarşaf giydirilmiş bir kadın zincire vuruldu, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte o çarşaf ve zincirler çıkarıldı ve arkasından bambaşka bir kıyafetle bir kadın çıktı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik olarak bir şey vermeyeceğini, dış politika açısından bir çıkarım sağlamayacağını hepimiz bildiği için o konulara girmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili söyleyeceğimiz şey, Erbakan Hocamızın da yıllarca söylediği gibi, 'Milletin inancıyla uğraşanların, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir' sözü" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Yeniden Refah Partili Emanetoğlu: CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir
Yeniden Refah Partili Emanetoğlu: CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir
Yeniden Refah Partili Emanetoğlu: CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir
Yeniden Refah Partili Emanetoğlu: CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Refah Partisi, Evlilik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partili Emanetoğlu: 'CHP'nin bu ülkede iki yakası bir araya gelmeyecektir' - Son Dakika


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