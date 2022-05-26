Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu

26.05.2022 17:02

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hakkı üstün tutan bir adalet mekanizmasını hayata geçireceğiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hakkı üstün tutan bir adalet mekanizmasını hayata geçireceğiz." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Erbakan, Atatürk Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara seslendi.

Partisinin iktidara gelmesi halinde sorunları çözeceğini söyleyen Erbakan, şöyle konuştu:

"Artık çare var. Artık umut var. Artık Yeniden Refah var diyoruz. Yeniden Refah demek, adalet demektir. Yeniden Refah demek, herkese refah demektir. Ne kastediyorum adaletten; Yeniden Refah iktidarında Anadolu'nun en ücra köşesindeki kasketli Ahmet amca, hakim karşısında cumhurbaşkanından en ufak bir farkı dahi olmadığını bilecek. İşte böyle bir adalet mekanizmasını hayata geçireceğiz. Hakkı üstün tutan bir adalet mekanizmasını hayata geçireceğiz. Güçlüyü haklı kılan değil, haklıyı güçlü kılan bir adalet mekanizmasını hayata geçireceğiz. Akrabalık, yandaşlık, hemşehrilik gibi kriterlerin hepsini kaldırıp atacağız. Tek kriter; ehliyet, liyakat ve adalet olacak."

Erbakan, adaletin olmadığı yerde ekonomik gelişme, kalkınma, sanayi ve teknolojiden bahsedilemeyeceğini dile getirdi.

Fatih Erbakan, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu

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Kaynak: AA

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