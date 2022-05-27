Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu

27.05.2022 13:04

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçilmesi lazım. Üretim, istihdam, ihracat olmadan borçtan kurtulamayız." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçilmesi lazım. Üretim, istihdam, ihracat olmadan borçtan kurtulamayız." dedi.

Bursa'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide uygulanan sistemin yanlış olduğunu savunan Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu yanlış sistem yüzünden Türkiye'de yoksulluk var, alım gücü düşüyor, enflasyon var, Türk lirası değer kaybediyor. Bu ekonomik buhrandan çıkmak için bu sistemden acilen vazgeçilmesi lazım. Peki ne yapılması lazım? Denk bütçenin zorunlu hale getirilmesi, hiçbir kamu kuruluşunun Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere gelirinden fazla bir gidere sahip olmaması, bu denk bütçeyle borçlanmanın ortadan kaldırılmasıyla faiz giderlerinin azaltılması. İkinci yapılması gereken, kamudaki israfın önüne geçilmesi. Üçüncüsü, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının durdurulması. Dördüncüsü de Yeniden Refah Partisinin ilk iş olarak ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri kitabımızdaki adımlar atılarak yıllık 150 milyar dolarlık bir kaynağın borçsuz, zamsız, vergisiz şekilde bulunması."

Erbakan, ülke ekonomisinde başarılı olabilmek için üretim ve ihracatın önemine dikkati çekti.

Partisinin ekonomiyle ilgili görüşlerine değinen Erbakan, şunları kaydetti:

"Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçilmesi lazım. Üretim, istihdam, ihracat olmadan borçtan kurtulamayız. Dış ticaret açığından kurtulamayız. Türk lirasının pul olmasının önüne geçemeyiz. İşsizliğe, fakirliğe çare bulamayız. Üretmek ve ihraç etmek bu işin anahtarıdır. Bunun için kaynak gerekiyorsa bunun da nereden bulunacağını 4 adımla ifade ediyorum. Bunu sadece Milli Görüş yapabilir diye her fırsatta haykırıyoruz. Neden Milli Görüş yapabilir? Çünkü 50 seneden beri denendi, ispat edildi, görüldü de onun için."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İnegöl'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İnegöl'de
Kaynak: AA

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