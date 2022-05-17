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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Zekeriya Yapıcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Zekeriya Yapıcıoğlu'na ziyaret

17.05.2022 15:28
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Zekeriya Yapıcıoğlu'na ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, HÜDA PAR'ın genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması düzenledi. Yaptığı iade-i ziyarette Türkiye'nin genel meseleleri ve halkın gündemiyle ilgili istişarelerde bulunduklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yapıcıoğlu'na parti projelerini takdim ettiklerini açıkladı.

"Partiler arası diyalog kanallarının açık olması gerekiyor"

Siyasi partilerin arasındaki görüş farklılıklarının kavgaya ya da kırıcı bir üsluba neden olmaması gerektiğini Erbakan'a söylediğini anlatan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Türkiye'nin sorunlarının derinlerine inilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu sorunlara ilişkin farklı farklı çözüm önerileri farklı siyasi partiler tarafından dile getirilebilir. Uygulamalar eleştirilebilir, bu eleştiriler bazen sert olabilir ama kırıcı olmaması lazım. Partiler arası diyalog kanallarının açık olması gerekiyor. Bizim inancımız şudur ki memleketin sorunlarının çok büyük bir kısmı yüzeysel olarak tartışılıyor. Genel anlamda sonuçlar üzerinden tartışılıyor. Biz istiyoruz ki memleketin sorunlarının derinlerine inilsin, bu nedenler masaya yatırılsın farklı görüşteki insanlar kendi görüşlerini ortaya koysunlar. Kavgacı olmayan bir üslup ve memleket için en hayırlı nokta ne ise biz orada buluşabilelim" değerlendirmesini yaptı.

"İttifak oluşturma çabamız an itibariyle yoktur"

Genel Başkan Yapıcıoğlu, görüşmenin konusunun ittifak olmadığını vurgulayarak, "Bu görüşmemizin konusu ittifak değildi ama şu partiden isim zikretmeksizin bağımsız olarak söylüyorum; şu anda evet iki ittifak var. Bunların dışında ittifakların herhangi birinde yer almamış pek çok parti var. Seçime katılmaya yeterliliğine sahip 27 parti olduğu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Bunlarla birlikte aralarında üçüncü ve dördüncü ittifak oluşturmaları mümkündür, ihtimal dahilindedir. Şu an bizim bir ittifak oluşturma çabamız an itibariyle yoktur" cümlelerini aktardı.

"Bu ziyaret içeriğinde herhangi bir ittifak görüşme olmadı"

Ziyarete ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "Seçmenin sağ partiler olarak gördüğü partilerin bir üçüncü ittifak oluşturması halinde bir sinerji oluşturabileceğini ve ciddi bir blok oluşturabileceğini ifade etmiştik. Bununla ilgili çeşitli vesilelerle görüşlerimizi bildirdik. Bugün HÜDA PAR ziyaretimizde biraz önce dediğimiz gibi memleket meseleleri, çözüm önerilerimiz, bakış açılarımız ve aynı zamanda da HÜDA PAR'ın bugüne kadar yaptığı çalışmalar, edindiği tecrübeler, Yeniden Refah Partisi'nin Anadolu'daki, Türkiye genelindeki çalışmalar ile ilgili bilgi vermek şeklinde oldu. Bu ziyaret içeriğinde herhangi bir ittifak görüşmesi olmadı" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Zekeriya Yapıcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Zekeriya Yapıcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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