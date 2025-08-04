Yerlikaya ve Hattab Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yatpığı paylaşımda, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta misafir ettiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, görüşmede Türkiye ve Suriye arasında yapılacak iş birliği imkanlarını konuştuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan ile Bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere iş birliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili iş birliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." - ANKARA