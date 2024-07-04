Yeşilyurt Belediye Başkanı Mahalle ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mahalle ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mahalle ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahalle ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve çalışmaları incelemek amacıyla mahalleleri geziyor.

04.07.2024 10:00  Güncelleme: 10:02
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Yeşilyurt'ta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla mahalle ve esnaf ziyaretlerini devam ettiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "İlçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz" dedi.

Mahallelerin ve mahalle sakinlerinin sıkıntılarını birinci ağızdan öğrenmek ve bu doğrultuda çözümler üretmek için Yeşilyurt'un mahallelerini bir bir dolaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çilesiz Mahallesine gerçekleştirdiği ziyarette Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelip, esnafları işyerlerinde ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Geçit, çözüm odaklı hizmet anlayışı ile hizmetlerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Geçit, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli olgulardan bir tanesi, katılımcı belediyecilik anlayışı olmuştur. Mahalle sakinlerimizle, esnaflarımızla, 7'den 70 tüm hemşehlerimizle bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinliyor hiç vakit kaybetmeden çözüme kavuşturuyoruz. Çilesiz Mahallemizde incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerimizin taleplerini ve beklentilerini yerinde dinledik. Mahallemizin sorunlarına duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Ayrıca, esnafımızı ziyaret ederek onların da görüş ve önerilerini aldık. İş yerlerinde karşılaştıkları sorunları ve beklentileri dinledik. Esnafımızın yanında olduğumuzu ve onların daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için gerekli adımları atacağımızı belirtmek istiyorum. Mahallemizde yaşayan tüm hemşehrilerimize ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Çilesiz Mahallesindeki vatandaşlar ve esnaflarda gerçekleştirilen ziyaret esnasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e sorunlarını birebir aktarabildikleri için teşekkür edip, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Mahalle ve Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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