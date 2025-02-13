Yılmaz ve Şeybani Paris\'te Görüştü

Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Paris'te düzenlenen "Suriye" konulu konferans marjında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile görüştü.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ülkesini ziyaret etti. Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya Şeybani daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile görüştü. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paris'te düzenlenen Suriye konulu konferans marjında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile görüştüm. Görüşmemizde, Suriye'deki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yılmaz daha sonra BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve BM'nin ülkedeki çalışmalarını ele alındı. - PARİS