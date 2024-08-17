YRP\'li Mehmet Altınöz\'den AK Parti\'ye geçen be Çıkın gelin, tövbe edin

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Altınöz, Yeniden Refah Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Altınöz, sözlerine şöyle devam etti;

"SİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

"Zaten vatandaş, iktidar partisinden memnun olsaydı ona oy verirdi. Niye ona oy vermedi de size oy verdi? Açıkçası sizi zor günler bekliyor. Bizimle birlikte hayırlı işlere imza atacağınız yerde gittiniz iktidar partisinin belediye başkanı oldunuz."

"TÖVBE EDİN, BABA OCAĞINA DÖNÜN"

"Bakalım yarın neler olacak? Bu alışverişten kim kârlı çıkacak? İktidar partisi mi, belediye başkanlarımız mı, vatandaş mı kârlı çıkacak? Kapılarımız açık. Çıkın gelin, tövbe edin. Tekrar Yeniden Refah Partisi'ne gelin. Deyin ki, "Biz bir yanlış yaptık, baba ocağına döndük.' Tekrar bizimle birlikte çalışmaya devam edin."