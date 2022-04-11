YTB Başkanı Eren, Türkiye burslusu öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
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YTB Başkanı Eren, Türkiye burslusu öğrencilerle iftar yaptı

11.04.2022 23:50
YTB Başkanı Eren, Türkiye burslusu öğrencilerle iftar yaptı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye burslusu öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye burslusu öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uluslararası öğrencilere yönelik "Balkanlar İftar Programı" düzenledi. Programa 400'den fazla yabancı öğrenci katıldı. YTB'nin Ankara'daki binasında gerçekleşen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftar sonrası konuşan YTB Başkanı Eren, "Dünya haritasının en batısından en doğusuna kadar her coğrafyadan kardeşlerimizle Ramazan ayını aynı samimi duygular eşliğinde geçirdiğimizi bilmek, gücümüze güç katıyor. Umuyorum ki bu ayınız güzel geçiyordur. İnşallah bayramı da böyle hep beraber büyük bir coşku ile kutlayacağız. Farklı ülkelerden ve farklı coğrafyalardan gelen gençleri bir arada bulmanız çok zor. Olabildiğince birbirinizle hemhal olun. Beraberce vakit geçirin birbirinizi tanıyın. Birbirinizin kültürlerini ve ülkelerine ilişkin sorular sorun. Birbirinizin kültürlerini merak edin" dedi. - ANKARA

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Türkiye, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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