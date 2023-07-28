Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı İstifa Etti - Son Dakika
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Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı İstifa Etti

28.07.2023 16:26

Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, kişisel nedenlerle istifa etme kararı aldığını açıkladı. Başbakan Kyriakos Miçotakis, istifayı kabul etti ve yeni bakan olarak Yiannis Oikonomou'yu atadı.

Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, görevinden istifa etti.

Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, kişisel nedenlerle istifa etme kararı aldığını açıkladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kyriakos Miçotakis'in Notis Mitarakis'in istifasını kabul ettiği belirtildi. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yiannis Oikonomou, yeni Vatandaşı Koruma Bakanı olarak atandı.


Yiannis Oikonomou, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yerel saatle 19.00'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin ederek göreve başlayacak. Vatandaşı Koruma Bakanlığı, polis, itfaiye ve sivil koruma gibi kamu güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor.

Kaynak: İHA
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