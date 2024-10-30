Yunusemre\'de Halk Günü\'ne Yoğun İlgi

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın düzenlediği halk gününe vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Ziyaretçileri dinleyen Başkan Balaban, taleplere belediye imkanları çerçevesinde yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, her ayın son çarşambası düzenlenen halk gününde vatandaşların taleplerini dinliyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği halk gününde Başkan Balaban, özellikle ekonomik sıkıntı nedeniyle yardım ve iş talebi konusunda talepte bulunulduğunu söyledi. Başkan Semih Balaban vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı en aza indirmek için var güçleri ile çalıştıklarını kaydederek, "Halk günlerimizin amacı vatandaşımızın sesine kulak vermek ve taleplerini yakından dinlemek. Sorunların büyük bir kısmı bizimle alakalı değil. Ancak bizle alakalı olmayan sorunlara da ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız genellikle yaşanan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla yardım ya da iş talep ediyor. Maalesef belediyemizin imkanları da sınırlı. Bünyemizde oluşturduğumuz istihdam ofisimizde iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerle bir araya getiriyoruz. Seçildiğimiz günden bu zamana kadar binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Bundan sonra da buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA