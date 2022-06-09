Zelenskiy: "Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir"

09.06.2022 11:46

- Zelenskiy: "Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir" dedi.

- Zelenskiy: " Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, "Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını engelledi ve böylece dünya korkunç bir gıda krizinin eşiğine geldi. Küresel pazarda dengeleyici rol oynayan buğday, mısır, bitkisel yağ ve diğer ürünlerimizi ihraç edemiyoruz. Bu, ne yazık ki onlarca ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Rusya'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse milyonlarca insan açlıktan ölebilir" dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Ukrayna limanlarına yönelik Rus ablukasının nasıl kaldırılacağı konusunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rusya'nın engel olduğu gerekçesiyle Ukrayna'daki 20 milyon tondan fazla tahılın ihracat edilmediği ifade edilmişti.

Zelenskiy: Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir
Zelenskiy: Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir
Zelenskiy: Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir
Zelenskiy: Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: 'Rusya'nın ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir' - Son Dakika

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