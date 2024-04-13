Zile Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Zile Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
İkinci kez Zile Belediye Başkanı seçilen Şükrü Sargın ve Zile Belediye Meclisinin yeni üyeleri nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Zile'nin geleceğini yapılandırmaya kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Güçlü bütçe, disiplinli ve kararlı çalışma anlayışını ile Zile Belediyesi daha güçlü konuma gelecek ve ilçemiz hak ettiğini en iyi hizmeti alacaktır" dedi. - TOKAT
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İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.
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