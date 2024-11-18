Akciğer Kanseri Tehdidi Artıyor

Sağlık

Dr. Öğretim Üyesi Öner: "Akciğer kanseri günümüzde giderek artan bir hastalıktır"

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Önsel Öner, akciğer kanserinin günümüzde giderek artan bir hastalık haline geldiğini söyledi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Önsel Öner, 17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Önsel Öner, akciğer kanserinin günümüzde giderek artan bir hastalık olarak karşılarına çıktığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Önsel Öner, akciğer kanserinde özellikle sigara, yaşam tarzı, diyet, çevre faktörleri gibi bir sürü altta yatan nedenler olduğunu, akciğer kanserinin belirtilerinin genelde nefes darlığı, öksürük, balgam, hızlı kilo kaybı gibi semptomlarla kendini gösterdiğini vurgulayarak bu gibi belirti gösteren hastaların en yakın aile hekimine veya göğüs hastalıkları uzmanına görünmelerinde fayda olduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Öner, olumsuz etkenleri azaltarak daha sağlıklı bir şekilde akciğer kanserinden uzak bir yaşamın bizim elimizde olduğunun altını çizdi.