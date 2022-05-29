Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting' - Son Dakika
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Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'

29.05.2022 15:29
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'

ANKARA'da, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla düzenlenen mitingde yaklaşık bin sağlık çalışanı bir araya geldi.

ANKARA'da, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla düzenlenen mitingde yaklaşık bin sağlık çalışanı bir araya geldi.

Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark'ta 'Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin' sloganıyla düzenlenen mitinge Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanları katıldı. Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı milletvekilleri de mitinge destek verdi. Beyaz önlük, yelek ve tişörtleriyle mitinge katılan sağlıkçılar, 'Sağlıklı bir gelecek ellerimizde', 'Sağlık işçisiyiz haklarımızı istiyoruz', 'Emek bizim, söz bizim' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Sağlık çalışanları miting alanında halaylar çekip, şarkılar söyledi. Mitingde konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı "Biz hekimler, yaşamı korumak için mücadele etmenin değerini, bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak umudu diri tutarak kazanılabileceğini biliriz" dedi.CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de, "Türkiye'nin dört bir yanından sağlık emekçilerinin bütün bileşenleri bir arada bugün. Bir dayanışma örneği gösteriyor, haklarını istiyorlar, emeklerinin karşılıklarını istiyorlar. Sağlık hakkının kaliteli bir şekilde yapılması taleplerini iletiyorlar. Biz de zaten ısrarla aynı şeyi söylüyoruz. Bir meslek örgütünün sorumluluğu varsa onları yok sayarak ortak aklın olmadığı bir çözüm üretemezsiniz" dedi.


Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'
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Kaynak: DHA

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye, Miting, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting' - Son Dakika


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