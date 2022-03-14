Artık her ambulansta bir de doktor var... Afyonkarahisar'da 'doktorlu' ambulans dönemi başladı - Son Dakika

Yılan hikayesine döndü! Bu şatolar Araplar için yapıldı ancak 11 yıldır tamamlanamıyor

Artık her ambulansta bir de doktor var... Afyonkarahisar'da 'doktorlu' ambulans dönemi başladı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da yılda 65 bin hastaya hizmet veren 112 Acil Ambulans Servisi'nde, ocak ayı itibari ile doktorlu ambulans dönemine geçildi. Kentte artık acil vakalara giden ambulanslarda doktorlar da görev yapacak.

Afyonkarahisar İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mustafa Ali Kurt, kentte artık doktorlu ambulans hizmeti verilmeye başlandığını kaydetti. Kurt, uygulamaya geçilmesindeki en büyük etkinin ise kent genelinde doktor sayısının yeterli olması olduğunu ifade etti. Kurt, "Afyonkarahisar'da 41 ekibimizle halkımıza hizmet vermekteyiz. Yetkin ve etkin acil yardım hizmeti veriyoruz. Kent merkezinde 9 ekibimizle hizmet veriyoruz. Yıl da 65 bin hastamız ambulanslarımızla acil yardım yardım hizmeti almaktadır. Toplam 550 personele sahibiz. Covid-19 döneminin ağır çalışma şartlarında arkadaşlarımız yetkin ve etkin şekilde fedakar bir şekilde çalışmalarına devam etmiştir. Merkez istasyonumuzda bulunan bir istasyonumuzda ocak ayından itibaren doktorlu ekimiz hizmet vermeye başlamıştır. Diğer illerde olduğu gibi kentimizde de doktorlu ekibimiz halkımıza hizmet vermektedir. Şehirlerarası hasta naklinde görev almada riskli ve önem arz eden durumlarda doktor nezaretinde ve sağlık personelimizin nezaretinde naklin sağlanması vakaların güvenli bir şekilde hastaneye ulaşmasında çalışmalarına devam etmektedir" dedi.