Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi- Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu... - Son Dakika
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Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi- Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu...

13.04.2022 14:58

Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi Artvin Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklar için "Hacivat Karagöz" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi

ARTVİN - Artvin Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklar için "Hacivat Karagöz" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Gençlik Merkezi tiyatro topluluğu ve gönüllü gençler tarafından, "Merkezim her yerde" projesi kapsamında, 7-13 Nisan Dünya Sağlık haftası nedeniyle, Artvin Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören hastalara moral vermek amacıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında sahnelenen "Hacivat Karagöz" oyununda, çocukların hastalanmaması için yapmaları gerek konular oyunda yer aldı. Çocuklar tarafından büyük ilgi gören gösteride, gençlik merkezi tiyatro ekibi miniklerin tedavileri önce büyük moral oldu.

Tiyatro ve Drama eğitmeni Gökhan Dokur yaptığı açıklamada, "Bu hafta sağlık haftasıydı biz de istiyoruz ki geleneksel Türk tiyatromuzu gençlik merkezi olarak çocuklarımıza gösterelim. Hacivat ve Karagöz benim için çok ayrı yerde çünkü geleneksel olarak tiyatronun doğuşundan tutunda Orta oyun, pişekar Kavuklu bunların hepsinin temelinde Hacivat ile Karagöz var. Çocuklar şu anki dönemde ne yazık ki geleneksel Türk tiyatrosundan bir nebze de olsa uzaklaşıyorlar biz de bunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bunu hatırlatırken de Hastane olabilir başka alanlar olabilir. Daha çok alana yayılacağız bu hafta sağlık haftası diye hastanede yaptık. Çocuklar yapacağımız veya yaptığımız gösterilere yoğun ilgi gösteriyorlar. Çocuklara tedavileri öncesi bir nebze olsun moral vermek istedik" ifadelerini kullandı.

Serviste sahnelenen oyunla eğlenceli vakit geçiren çocuklar, oyunun sonunda tiyatrocularla fotoğraf çektirdi.

Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi- Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu...
Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi- Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu...
Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi- Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu...

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Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu

Tiyatro, Karagöz, oyunlar, Artvin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi- Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi- Artvin'de hastanede tedavi gören çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu... - Son Dakika
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