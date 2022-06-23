Avusturya'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak

23.06.2022 15:54
Avusturya'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak

Avusturya'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Ocak 2022'de yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Avusturya'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Ocak 2022'de yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Johannes Rauch, düzenlenen basın toplantısında, halihazırda askıya alınan aşı zorunluluğunun aşıya teşvik açısından herhangi bir katkı sağlamadığını söyledi.

Rauch, aşı zorunluluğunun özellikle Delta varyantının yaygın olduğu ve hastanelerdeki ciddi yoğunluk göz önünde bulundurularak alınan bir karar olduğunu ancak Omicron türüyle bu durumun değiştiğini ifade etti.

Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi iktidarında ciddi tartışmalara neden olan aşı zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin maddenin bugün meclise sunulacağı, ay sonunda da kabul edilerek yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Avusturya 21 Ocak 2022'de aşı zorunluluğunu Avrupa'da yürürlüğe sokan ilk ülke olmuştu. Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle 9 Mart 2022'de bu zorunluk askıya alınmıştı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı
Kaynak: AA

Avusturya, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Avusturya'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:01:58. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement