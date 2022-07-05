Avusturya'da Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçti - Son Dakika
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Avusturya'da Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

05.07.2022 19:05
Avusturya'da Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da Kovid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandı.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da Kovid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandı.

Ülkede, vaka sayılarındaki düşüş ve hastanelerdeki yoğunluğun azalması nedeniyle mayıstan itibaren neredeyse tüm Kovid-19 önlemleri kaldırılmıştı.

Ancak son zamanlarda, vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 9 bin 831 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 4 milyon 475 bin 146'ya yükseldi. Salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 artarak 18 bin 805'e çıktı.

"Günlük 70 bin vaka"

Bu arada, salgınla mücadele kapsamında kurulan kriz koordinasyon merkezinin son gelişmelere yönelik hazırladığı yeni raporunda günlük vaka sayılarının 70 bine ulaşacağı ileri sürüldü.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısı ve hastanelerdeki doluluk oranında ciddi bir artış yaşanmadı.

???????- Sağlık çalışanları izin yasağına karşı

Öte yandan, sayılardaki artış nedeniyle hastanelerde yeniden yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulunan Avusturya Doktorlar Odası da bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapmaya davet etti.

Doktorlar Odası, yoğunluk nedeniyle doktorlara yönelik olası bir izin yasağını kabul etmeyeceklerine, halihazırda sağlık çalışanlarının son yıllardaki yoğun çalışmaları nedeniyle tükenme notasına geldiklerine dikkat çekti.

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Kaynak: AA

Avusturya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Avusturya'da Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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