Bakan Koca: "En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin... - Son Dakika
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Bakan Koca: "En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin...

14.04.2022 16:27

Bakan Koca: "En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin metrekare kapalı alanıyla tüm bölgenin sağlık üssü haline gelecek" "Geçen ay 2 yeni birinci basamak sağlık tesisimizi hizmete açtık.

Bakan Koca: "En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin metrekare kapalı alanıyla tüm bölgenin sağlık üssü haline gelecek"

"Geçen ay 2 yeni birinci basamak sağlık tesisimizi hizmete açtık. Şuan toplam bin 776 yataklı hastanelerimiz dahil olmak üzere 9 yatırımın inşaatı devam ediyor"

SAKARYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin...
Bakan Koca: En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin...
Bakan Koca: En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin...

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Sakarya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca: "En önemli yatırımlarımızdan biri olan göz bebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında bin yatağı ve 305 bin... - Son Dakika
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