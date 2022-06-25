Bayram mesaisi başlayan halı yıkamacılardan temizlik önerisi- Hareketli kirlerin beslenme alanı halılar, evlerde filtre görevi üstleniyor- Ayda... - Son Dakika
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Bayram mesaisi başlayan halı yıkamacılardan temizlik önerisi- Hareketli kirlerin beslenme alanı halılar, evlerde filtre görevi üstleniyor- Ayda...

25.06.2022 12:16

Bayram mesaisi başlayan halı yıkamacılardan temizlik önerisi Halılar mikrop yuvası olmaması için 3 ayda bir temizlenmeli Hareketli kirlerin beslenme alanı halılar, evlerde filtre görevi üstleniyor Ayda yıkanan 2 bin metrekare halıdan 2 kilogram kıl çıkıyor Kahramanmaraş'ta bayram...

Bayram mesaisi başlayan halı yıkamacılardan temizlik önerisi

Halılar mikrop yuvası olmaması için 3 ayda bir temizlenmeli

Hareketli kirlerin beslenme alanı halılar, evlerde filtre görevi üstleniyor

Ayda yıkanan 2 bin metrekare halıdan 2 kilogram kıl çıkıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bayram hareketliliği başladı, halı yıkamacı Zülfikar Çırak, halıların dekorasyon ya da bir sergiden çok filtre görevi gördüğünü belirterek, halıların 3 ayda bir yıkanması gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta uzun yıllar halı yıkamacılığı yapan Zülfikar Çırak, halı temizliği ile ilgili üniversite ile kirlilik analizi yaptıklarını belirtti.

Yıkanan halılardan kirden çok, poşet ile kıl çıktığını söyleyen Çırak, "Evlerde tehlike çok büyük, temizliğin ve halı yıkamanın bir sezonunun var demesi yanlış. 3 - 4 ay periyodik zamanlarda halı temizli yapılması çok önemli. Ayda 2 bin metrekare gibi bir halı yıkadığımızda 2 kilogram kadar kıl çıkıyor. Kıl, halıların üzerindeki bebek ve çocukların ağzına çok rahat gidebiliyor. Bu halıların da periyodik zamanlarda yıkanması ve temizlenmesi lazım" dedi.

Halıların 3 ayda bir yıkanması gerektiğini ifade eden Çırak, "2017 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne analiz yaptırdık. Rapora göre 60-65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastaların maske ile yaşamasını söylemişti evin içinde. Halı yıkanırsa güzel bir yaşam alanı sunuyor bize. Yıkanmaz ise adeta mikrop yuvası halinde bir tehlike oluşturmakta. Evlerde bir hava filtresi ve maske görevi üstleniyor. Eğer yıkanmaz ise bizim de nefes almamızı zorlaştırıyor. Bir halının 3 ayda bir yıkanması lazım" dedi.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayram mesaisi başlayan halı yıkamacılardan temizlik önerisi- Hareketli kirlerin beslenme alanı halılar, evlerde filtre görevi üstleniyor- Ayda... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram mesaisi başlayan halı yıkamacılardan temizlik önerisi- Hareketli kirlerin beslenme alanı halılar, evlerde filtre görevi üstleniyor- Ayda... - Son Dakika
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