Bilinçsiz İlaç Kullanımına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Bilinçsiz İlaç Kullanımına Dikkat!

Acil Tıp Uzmanı, doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

24.12.2024 23:10
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Uzmanından 'Doktora danışmadan ilaç kullanmayın' uyarısı

ADANA - Acil Tıp Uzmanı Doktor Gül Deniz Sönmez, özellikle kronik hastalıkları olan kişilerin doktor önerisi olmadan ilaç kullanmamaları gerektiğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hafif kırgınlık yaşayan kişiler hemen bilinçsiz ilaç kullanıyor. Bilinçsiz ilaç kullanımı da başka hastalıkları tetikliyor. Hal böyle olunca hastanelerin acil servislerine başvurular artıyor.

"Vakalar arttı"

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi'nden Acil Tıp Uzmanı Doktor Gül Deniz Sönmez, açıklamalarda bulundu. Doktor Sönmez, "Okulların açılmasıyla birlikte özellikle akut üst solunum yolu hastalıkları vakaları arttı. Öksürük, ateş, boğaz ağrısı ile acil servise başvurular arttı. Özellikle kalabalık ortamlarda bulunmamız ve el hijyenine dikkat etmememiz bu tür vakaların artışına neden oluyor" diye konuştu.

Kış aylarında hasta olunmaması için gereken önlemleri anlatan Doktor Gül Deniz Sönmez, "Mümkün mertebe kalabalık ortamlarda bulunmamalıyız. Kendinizi hasta hissediyorsanız dışarı çıkmayarak, el sağlığına ve kişisel sosyal mesafeye dikkat ederek hastalıklardan korunabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İlaç kullanımı doktor kontrollü olmalı"

Bilinçsiz ilaç tüketilmemesi gerektiğini de vurgulayan Acil Tıp Uzmanı Doktor Gül Deniz Sönmez, daha sonra şunları söyledi:

"İlaç kullanımı için mutlaka hekim önerisi lazım. Özellikle hipertansiyon hastaları günlük olarak basit gibi düşünülen grip ilaçları kullanıyor. Hal böyle olunca da hastalar bize farklı semptomlarla gelmeye başlıyor. Doktor kontrolü olmadan ilaç kullanmayı önermiyoruz."

Kaynak: İHA

Deniz Sönmez, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bilinçsiz İlaç Kullanımına Dikkat! - Son Dakika

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