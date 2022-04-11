Birçok ruhsal bozukluk mevsim geçişlerinde kötüleşiyor - Son Dakika
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Birçok ruhsal bozukluk mevsim geçişlerinde kötüleşiyor

11.04.2022 13:00
Birçok ruhsal bozukluk mevsim geçişlerinde kötüleşiyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Necip Çapraz, "Mevsim geçişlerinde yaşanan olumsuz belirtileri bir durumdan başka bir duruma geçişteki adaptasyon güçlüğü olarak düşünmek daha doğru olur.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Necip Çapraz, "Mevsim geçişlerinde yaşanan olumsuz belirtileri bir durumdan başka bir duruma geçişteki adaptasyon güçlüğü olarak düşünmek daha doğru olur." dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bahar aylarının gelişiyle beraber alerji, bahar yorgunluğu, hormonal ve fizyolojik değişiklikler kendini göstermeye başladı. İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen belirtilerle kendini gösteren bu hastalıklar, ruhsal sorunlara da sebep oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çapraz, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan olumsuz belirtilerin daha çok, uyku bozukluğu, halsizlik, hareketlerde yavaşlama, dalgınlık ve yeme düzeninde değişikliklerle kendini gösterdiğini vurguladı.

"Adaptasyon güçlüğü olarak düşünülebilir"

Çapraz, mevsim geçişlerinde yaşanan olumsuz belirtilerin, bir durumdan başka bir duruma geçişteki adaptasyon güçlüğü olarak düşünmenin daha doğru olacağını belirterek, bahar yorgunluğu ile başa çıkmak için "Stresten uzak durun. Dengeli ve sağlıklı beslenin. Alkol ve tütün ürünlerinden uzak durun. Meditasyon ve yoga yapın. Gerginliğin azaltılması için kas gevşeme egzersizlerine önem verin. Sıvı tüketimini artırın." önerisinde bulundu.

Bahar yorgunluğu belirtileri uzun süre devam ederse bir uzmana başvurulmalı

Depresyon, anksiyete bozukluğu, bipolar bozukluk, panik atak gibi birçok ruhsal bozukluğun mevsim değişikliklerinden etkilenebildiğine değinen Çapraz, bahar yorgunluğunun belirtilerine yeni belirtilerin eklenmesi durumunda, bu yorgunluğun fiziksel bir rahatsızlıktan veya ruhsal nedenlerden kaynaklanıyor olma olasılığı olduğunu ve uzun süreli devam etmesi durumunda bir ruh sağlığı uzmandan yardım alınması gerektiğine vurgu yaptı.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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