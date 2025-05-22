Böbrek Kanseriyle Mücadele ve Yeniden Doğuş - Son Dakika
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Sağlık

Böbrek Kanseriyle Mücadele ve Yeniden Doğuş

Böbrek Kanseriyle Mücadele ve Yeniden Doğuş
22.05.2025 09:51
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Yüsra Algur, hamileyken böbrek kanserine yakalandı, bebeğini ve böbreğini kurtardı.

MARDİN'de yaşayan Yüsra Algur, 2 aylık hamileyken gittiği rutin doktor kontrolünde böbrek kanseri olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan kadına doktorlar, önce bebeğinin sonra böbreğinin alınması gerektiğini söyledi. Algur, bebeğini aldırmak istemeyerek yaptığı araştırmalar neticesinde Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay'a ulaştı. Çocuğunun sağlıklı doğabilme ihtimaline tutunan Algur, robotik cerrahi ile müdahele sonucunda sağlığına kavuştu. Erkek çocuğu olacağını öğrenen Algur, doğan çocuğuna kendisinin hayata yeniden tutunmasını sağlayan doktoru Murat Binbay'ın adını verdi. Algur, oğlunun 11 yaşında sağlıklı bir çocuk olduğunu ve kendisininde böbrekleriyle ilgili uzun yıllardır herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını söyledi.

Memorial Şişli Hastanesi'nin düzenlemiş olduğu 'Böbrek Kanseri Farkındalık Okulu' etkinliği gerçekleşti. Böbrek kanserini yenen ve tedavisi devam eden hastaların da katıldığı etkinlikte hastalığa dair toplumsal bilinci arttırmayı, risk faktörlerinin tanımı ve erken teşhisin önemi gibi birçok konu ele alındı. Etkinlik kapsamında alanında uzman doktorlar böbrek kanseriyle ilgili tanı ve tedavi yöntemlerini katılımcılara aktardı. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay, "Her insanın iki adet böbrek bulunmakta ve bu böbrekte kontrol edilemeyen hücreler oluştuğu zaman vücudun farklı yerlerinde sıçrama özelliğine sahip bir hastalık. Risk faktörlerine baktığımız zaman sigara en önemli risk faktörü, obezite, yüksek tansiyona sahip olma, aile hikayesi yüksek risk faktörleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Binbay, "Böbrek kanserleri tüm dünyada genel kanser sıralamasında 13'üncü sırada yer almaktadır. Sıklığı bir prostat kanseri kadar olmasa da son yıllarda görülme sıklığı giderek artmakta. Genç hastalarda özelikle 35-40 yaş arasında kadın popülasyonda sıklığı ilginç bir şekilde artıyor" diye konuştu.

'BÖBREK KANSERLERİ TÜM DÜNYADA GENEL KANSER SIRALAMASINDA 13'ÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR'

Prof. Dr. Binbay, "Her insanın iki adet böbreği bulunmakta ve bu böbrekte kontrol edilemeyen hücreler oluştuğu zaman vücudun farklı yerlerinde sıçrama özelliğine sahip bir hastalık. Risk faktörlerine baktığımız zaman sigara en önemli risk faktörü, obezite, yüksek tansiyona sahip olma, aile hikayesi yüksek risk faktörleri arasında yer alıyor" dedi.

Böbrek kanserlerinin ne sıklıkla görüldüğünde değinen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Binbay, "Böbrek kanserleri tüm dünyada genel kanser sıralamasında 13'üncü sırada yer almaktadır. Sıklığı bir prostat kanseri kadar olmasa da son yıllarda görülme sıklığı giderek artmakta. Genç hastalarda özelikle 35-40 yaş arasında kadın popülasyonda sıklığı ilginç bir şekilde artıyor. Tüm dünyaya baktığımız zaman böbrek kanseri gelişmiş ülkelerde gözleniyor. Ortalama görülme yaşı ülkelerden ülkelere fark edebiliyor. Bu yüzden genetik faktörler ve çevresel faktörler bu kanserin ortaya çıkmasında önemli olduğu düşünülüyor. Çin ve İtalya'da ortalama böbrek kanserinin görülme yaşı 80'lerdeyken Amerika'da bu yaş 62'lere kadar düşmektedir" ifadelerini kullandı.

'SİNSİ BİR HASTALIK'

Böbrek kanserinin belirtilerine ve tedavi sürecine değinen Prof. Dr. Binbay, "Böbrek kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermiyor. Sinsi bir hastalık. Belirti verdikten sonra ise olayda geç kalınmış olunabiliyor. Böbrek kanserinde herhangi bir belirti vermeyi değil belirti vermeden check-up programlarına gitmek oldukça önemli. Genellikle hastaların baş ağrısı, terleme, öksürük gibi alakasız semptomlarla doktora gitmesi sonucu yapılan muayenelerde böbrek kanseri teşhisi ortaya konuyor. Böbrek kanserlerinde 7 cm'ye kadar olan tümörlerde, tümör evre 1 olarak kabul ediliyor. Eğer tümörü evre 1 halindeyken yakalarsanız metastaz ihtimali düşük oluyor" diye konuştu.

Böbrek kanserinin farkındalığına değinen Prof. Dr. Binbay sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Böbrek kanserinin giderek artan bir sağlık sorununa neden olduğuna dikkat çekmek lazım. Böbrekleri etkileyen bir hastalık olduğu için sadece kanser açısından bakmamak lazım. Aynı zamanda böbrek sağlığı açısından da bakmak lazım. Yanlış uygulanabilecek, geç kalınabilecek tedavilerde hastalarda metastaz olmasa bile böbrek kaybıyla sonuçlanabilir. Bu da ülkemizde ve insanlara sadece böbrek kanserinin etkileri olarak değil aynı zamanda böbrek yetmezliğinin neden olduğu komplikasyonları da hastalarla karşı karşıya bırakır. Bunu önlemenin çok basit bir yolu var. Düzenli olarak checkup programlarına girmek, sigara içmemek ve içiyorsa bırakmak, obeziteden uzak durmak, zayıflamak. Bu hastalıktan kurtulmanın önemli anahtarları olarak söyleyebilirim."

ALGUR: HEM BEBEĞİM HEM BÖREĞİM KURTULDU

Böbrek kanseri tedavisi gören Esra Algur, "2 aylık hamileyken kadın doğum doktoruna gittim. Ultrason esnasında tümör gördük. Gebeliğimin sonlandırılıp ameliyat olmam gerektiği söylendi. Hastalığım için Diyarbakır'a üroloji bölümüne gittim. Bebeği alacaklardı ve sonra böbreğin tamamı alınacak dediler bana. Ben bebeği istiyordum, ondan vazgeçmek istemiyordum. Biraz bekleyip araştırmak istedim. Kardeşim aile hekimiydi araştırma yaptı. Bağcılar hastanesinde olan Murat Binbay hocayı gördük. Daha önce hiç yapılmamış bir ameliyat önerdi bana bende kabul ettim. Çocuğumun da sağlıklı bir şekilde doğabilme ihtimalinin olduğunu söyledi. Bende kabul ettim. Allaha şükür her şey yolunda gitti. Hem bebeğim hem böreğim kurtuldu. Murat hocama minnettarım. O zaman 3 aylık hamileydim. Murat hocaya dedim ki eğer erkek çocuğum olursa adını murat koyacağım. Çünkü gittiğim tüm araştırma hastanelerinde önce bebeğimin alınması gerektiğini sonra kanserle ilgili tedavimin başlaması gerektiğini söylediler. Ama Murat Hoca ikisini birden yürüteceğini ve elinden geldiğince bebeğim içinde uğraşacağını söyledi. Allah razı olsun. Çok güzel bir şans oldu ve oğlumun adını Murat koydum şu anda 11 yaşında hiçbir sıkıntı da yok" dedi.

'DİĞER HASTALARA SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ŞEY İNANMAK'

Hastalık sürecinde inanmaktan vazgeçmeyen Algur, aynı hastalıkla mücadele eden kişilere şunları söyledi:

"Diğer hastalara söylemek istediğim şey inanmak. Bir şeyi kafanda bitireceksin ki o şey olacak. 11 yıldır sürekli bu hastalık bende tekrarlamayacak, bu çocuğu ben doğuracağım diyordum, bu hastalıktan kurtulacağım ve her şey iyi olacak diyordum. Allaha şükür iyi oldum. Ömür boyu Murat hocama minnettar olacağımı söyleyebilirim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Böbrek Kanseriyle Mücadele ve Yeniden Doğuş - Son Dakika

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