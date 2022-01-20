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"Boyun fıtığının yaş ortalaması gençlere kadar düştü" - Son Dakika

"Boyun fıtığının yaş ortalaması gençlere kadar düştü"

20.01.2022 22:48

"Boyun fıtığının yaş ortalaması gençlere kadar düştü" Başı öne eğerek yanlış cep telefonu kullanımı, boyun fıtığına neden oluyor Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.

"Boyun fıtığının yaş ortalaması gençlere kadar düştü"

Başı öne eğerek yanlış cep telefonu kullanımı, boyun fıtığına neden oluyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz:

"Özellikle gençlerde son derece artmaya başladı"

"Başımızın boynumuz üzerindeki ağırlığı 5 kilogramken, öne doğru eğdiğimiz zaman yaklaşık 20-25 kilograma kadar ağırlık oluyor"

"Cep telefonu kullanırken başınızı öne doğru eğmeyin, yer çekimine maruz kalmasın"

"Her 10 bel fıtığından bir tanesi cerrahiye adaydır. Geri kalan yüzde 90'ı cerrahi dışı tedavi yöntemleriyle tedavi edilmektedir"

ANTALYA - Son dönemlerde boyun fıtığındaki yaş ortalamasının gittikçe düştüğü, gençlere kadar gerilediği bildirildi. Buna sebep ise yanlış cep telefonu kullanımı olduğu ortaya çıktı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, "Başımızın boynumuz üzerindeki ağırlığı 5 kilogramken, öne doğru eğdiğimiz zaman yaklaşık 20-25 kilograma kadar ağırlık oluyor, bu da boynumuzda ciddi bir travma ve boyun fıtığı riski ortaya çıkartıyor" diyerek, gençlere uyarılarda bulundu.

Günümüz çağında iletişimin vazgeçilmezi haline gelen cep telefonunun yanlış kullanımı, boyun fıtığına yol açıyor. Boyun fıtığı vakalarında yaş ortalamasının son dönemlerde oldukça düştüğü, buna sebep olarak ise cep telefonunu daha sık ve uzun süre kullanan gençlerin, boyunlarını öne eğerek kullanımı olduğu belirtildi. Memorial Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, bel ve boyun fıtığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Her 10 bel fıtığından bir tanesi cerrahiye adaydır"

Bel fıtığının, toplumda her iki kişiden birinin hayatı boyunca rastlayabileceği bir durum olduğunu belirten Akyüz, hastaların genellikle bacak ağrısıyla doktora başvurduklarını söyledi. Başvuru sonrası asıl problemin tedavi süreciyle ilgili olduğuna dikkati çeken Akyüz, "Bu tedavi nörolojik muayene ile ortaya konmaktadır. Hastada var olan nörolojik defisitler, bizim hangi tedavi yöntemini seçeceğimiz yönünde belirleyicidir. Her 10 bel fıtığından bir tanesi cerrahiye adaydır. Geri kalan yüzde 90'ı cerrahi dışı tedavi yöntemleriyle tedavi edilmektedir" diye konuştu.

"Tedavi edilmemesi en büyük tehlike"

Bel fıtığına sebep olarak, omurganın yük altına girmesi, sürekli oturma pozisyonu, uzun süre araç kullanımı sırasında omurganın strese maruz kalması gibi maddeleri sıralayan Akyüz, ağır yük taşıyan kişilerin de bu riski taşıdığını vurguladı. Akyüz, bacak ya da beldeki ağrıların tedavi edilmezse kalıcı olabileceğine de işaret ederek, "Fizik tedavi, diğer tedavi yöntemleri veya cerrahi tedavi yapılsa bile geri dönmeyebilir. En büyük tehlike bu" dedi.

Alternatif tedavi uyarısı

Tedavi öncesi ya da sonrasında memnun kalmayıp alternatif tedaviye yönlenmenin son derece yanlış olduğunu kaydeden Akyüz, "Çoğu kişi denetimsiz bir şekilde, usta çırak ilişkisiyle öğrendikleri yanlış yöntemlerle halkı maalesef ciddi nörolojik sıkıntılara maruz kalacak düzeyde bir takım hareketlerle, hastaların bel fıtıklarını düzelttiklerini söylüyorlar. Ancak nörolojik yaralanma riskleri çok fazla. Mümkün olduğu kadar halkımıza bilimsel gerçeklerden uzaklaşmamasını, bu işle ilgili doktor arkadaşlar tarafından tetkik ve tedavisini yaptırmasını öneririm. O bölgedeki egzersizler, ısıtmalar ve manevralarla bel ağrısının geçtiğini söylüyorlar. Ama hiçbir bilimsel kanıtı yok. Yaptıkları işlerle hastaların tedavi edildiğine yönelik hiçbir bağlantı yok. Hastalar daha çok yanlış tedavilerle, ciddi nörolojik kayıplara ortaya çıkan sıkıntılar yaşayabilir. Bunun esas sebebi bence alternatif tedavi yöntemler arayışı. Hastaların bir bölümünde ortaya çıkan cerrahilerden sonra, hastaların olumsuz tedavi durumlarda, birbirlerini aralarındaki iletişim, farklı alanlara kaymalarını sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Özellikle gençlerde son derece artmaya başladı"

Son olarak boyun fıtığı konusuna değinen Akyüz, günümüzde boyun fıtığının yaş ortalamasının gençlere kadar indiğini bildirdi. Akyüz, şunları söyledi:

"Boyun fıtığında özellikle günümüzde bankacılarda, devamlı olarak bilgisayar kullananlarda ve çağımızın sıkıntısı cep telefonu kullanımlarında, boynun öne doğru yanlış pozisyonda olması, en önemli etken. Özellikle gençlerde son derece artmaya başladı. Bunun da nedeni, cep telefonu kullanırken yanlış pozisyonda kullanılması. Başımızın öne doğru eğik pozisyonda kalarak yer çekimine maruz kalmasıdır. Gelen gençlere söylüyoruz, 'cep telefonu kullanırken başınızı öne doğru eğmeyin, yer çekimine maruz kalmasın' diye.

Boyun fıtığının yaş ortalaması gençlere kadar düştü
Boyun fıtığının yaş ortalaması gençlere kadar düştü
Boyun fıtığının yaş ortalaması gençlere kadar düştü

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Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Boyun fıtığının yaş ortalaması gençlere kadar düştü' - Son Dakika


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