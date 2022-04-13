Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor - Son Dakika
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Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor

13.04.2022 12:02

Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor Sigara tiryakilerinin sigara bırakabilmek için kullandıkları karabaş otunun, Ramazan ayında oruçluyken sigaraya olan ihtiyacı azalttığı ileri sürüldü.

Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor

SİVAS - Sigara tiryakilerinin sigara bırakabilmek için kullandıkları karabaş otunun, Ramazan ayında oruçluyken sigaraya olan ihtiyacı azalttığı ileri sürüldü.

Sivas'ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, yoğun olarak Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş otunun Ramazan ayında tiryakilerin sigaraya olan ihtiyaçlarını azalttığını belirterek, "Akdeniz bölgesinde yetişen Karabaş Otu bitkisini demleyip iftardan sonra ve sahurdan önce olmak üzere iki defa içmek suretiyle kullanabilir. 21 gün kullanıp bir hafta ara verecek şekilde kullanmalıdır. Bu bitki tüketildiği zamanda sigara içme esnasında veya da sigara içilen ortamda bulunduğunda tiksinme, mide bulanması gibi etkilere sahip. Bunun yanı sıra akciğer temizliğinde kullanmak üründe bal, zencefil ve limon kullanıla bilir. Bu bitkiyi düzenli olarak kullandığı takdirde zaten sigara kokusuna veya sigaranın tadını aldığı zaman mide bulanmasıyla karşı karşıya gelinecektir ama düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Yani birkaç bardak içtikten sonra kesin sigarayı bıraktım denilemez. Kişinin önce kendisi irade göstermesi gerekir, karabaş otu gibi bitkiler sadece bırakmasını kolaylaştırıyor" dedi.

Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor
Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor
Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor
Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor
Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor
Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor
Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor

YORUMLAR
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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu ot, sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor - Son Dakika


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