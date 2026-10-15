Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar’da Şikâyetiniz Yoksa Test Gerekir mi? - Son Dakika
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Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar’da Şikâyetiniz Yoksa Test Gerekir mi?

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Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar’da Şikâyetiniz Yoksa Test Gerekir mi?
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Yıllık kontrolünü yaptıran pek çok kişi, sonuç kâğıdında kırmızı bir değer görmeyince içi rahat eve dönüyor, oysa cinsel yolla bulaşan hastalıklar standart tahlil listelerinde ya hiç yer almıyor ya da birkaç testle sınırlı kalıyor. Kan sayımı, şeker ya da kolesterol bu enfeksiyonlar hakkında bir şey söylemez. Üstelik çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyebildikleri için bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar ancak doğru test istendiğinde ortaya çıkıyor.

Bu yazıda hangi enfeksiyonların nasıl bulaştığını, laboratuvarda hangi yöntemlerle saptandığını ve kontrol programınıza neleri eklemeniz gerektiğini adım adım anlatıyoruz.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Cinsel temasla kişiden kişiye geçen enfeksiyonlara tıpta kısaca CYBH deniyor ve bugün bilinen cinsel yolla bulaşan hastalıklar 30'dan fazla bakteri, virüs ve parazitten kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Eylül 2025'te güncellediği verilere göre en sık görülen sekiz etkenin dördü, yani frengi (sifiliz), bel soğukluğu (gonore), klamidya ve trikomonas tedaviyle tamamen iyileşebiliyor. Hepatit B, herpes (uçuk virüsü), HIV ve HPV ise viral cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında yer alıyor; bunları kökten yok eden bir ilaç yok, ama tedavi ve takiple kontrol altında tutulabiliyorlar. Bu ayrım önemli, çünkü tedavi tamamen etkene göre şekilleniyor. Klamidya ile gonore birbirine çok benzer şikâyetler yapabilir, hatta ikisi aynı anda bulunabilir. Bu yüzden hekim çoğu zaman tek bir test yerine, şikâyete ve risk durumuna göre seçilmiş birkaç testi birlikte ister.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tanısı Nasıl Konur?

Tanı süreci genellikle birkaç açık soruyla başlar ve muayeneden sonra hekim, şüphelendiği cinsel yolla bulaşan hastalıklar için uygun örnekleri ister. Son ilişkinin ne zaman olduğu ya da prezervatif kullanımı gibi sorular rahatsız edici gelebilir; açıkçası hekim bunları yargılamak için değil, doğru testi seçmek için sorar. Örnek türü aranan etkene göre değişir ve klamidya, gonore, trikomonas gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar için çoğunlukla ilk idrar ya da sürüntü örneği kullanılır. HIV, frengi, hepatit B ve hepatit C için kan örneğine, genital bölgedeki bir yara için doğrudan yaradan alınan örneğe, HPV için ise rahim ağzından alınan hücre örneğine bakılır. Bir de pencere dönemi var: bulaşmanın hemen ardından yapılan bir test, enfeksiyon olsa bile temiz çıkabilir. Örneğin HIV için kullanılan dördüncü kuşak antijen-antikor testleri, enfeksiyonların çoğunu temastan 18 ila 45 gün sonra saptayabiliyor; bu yüzden hekim bazen testi birkaç hafta sonra tekrarlamanızı isteyebilir.

Cinsel Yolla Bulaşan HastalıklarSağlıkSon Dakika

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