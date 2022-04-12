Çokuluslu Şirketler Shanghai'ın Kovid-19 Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika
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Çokuluslu Şirketler Shanghai'ın Kovid-19 Mücadelesine Destek Verdi

12.04.2022 10:25
Çokuluslu Şirketler Shanghai'ın Kovid-19 Mücadelesine Destek Verdi

SHANGHAİ, 12 Nisan (Xinhua) — Belediye Dışişleri Ofisi ve Shanghai Yabancı Ülkelerle Dostluk Halk Derneği'ne göre, bu şirketlerin desteği, sorumluluk duygularını ve "bir yabancı olma, ama dışarıda kalmama" ruhunu yansıtıyor. HSBC yakın zamanda Shanghai'ın yedi bölgesindeki alanlara ve kentin belirlenen 5 karantina hastanesine 49.000 setin üzerinde koruyucu malzeme ve yaklaşık 1.900 kutu günlük ihtiyaç malzemesi […]

Çokuluslu Şirketler <a class='keyword-sd' href='/shanghai/' title='Shanghai'>Shanghai</a>'ın Kovid-19 Mücadelesine Destek Verdi

SHANGHAİ, 12 Nisan (Xinhua) — Belediye Dışişleri Ofisi ve Shanghai Yabancı Ülkelerle Dostluk Halk Derneği'ne göre, bu şirketlerin desteği, sorumluluk duygularını ve "bir yabancı olma, ama dışarıda kalmama" ruhunu yansıtıyor. HSBC yakın zamanda Shanghai'ın yedi bölgesindeki alanlara ve kentin belirlenen 5 karantina hastanesine 49.000 setin üzerinde koruyucu malzeme ve yaklaşık 1.900 kutu günlük ihtiyaç malzemesi bağışlayarak kent sakinleri, topluluk çalışanları ve sağlık personeline destek oldu.

L'Oreal China, Shanghai'da ön saflardaki sağlık çalışanlarına yaklaşık 4 milyon yuan (yaklaşık 628.000 ABD doları) değerinde cilt bakımı ve temizlik ürünü bağışladı. Bu ürünler şu anda teslim ediliyor. DBS Bank; kentin ön saflardaki sağlık çalışanları, pandemi önleme görevlileri ve gönüllülerin yanı sıra başta yaşlılar olmak üzere belirli sosyal yardım kurumlarında kalan kişilere Kovid-19 önleme ve bakım paketleri dağıttı. Ulusal Sağlık Komisyonu'nun bildirdiğine göre Shanghai'da Pazar günü 914 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası ve 25.173 semptomsuz vaka kayda geçti.

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Shanghai, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Çokuluslu Şirketler Shanghai'ın Kovid-19 Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika


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