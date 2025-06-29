ÇOMÜ Hastanesi'nde Yeni Sağlık Üniteleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi bünyesinde Mikrocerrahi Ünitesi ile Yara ve Yanık Tedavi Ünitesi kurulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ Hastanesi bünyesinde, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ile iş birliğiyle tamamı hibe destekli Mikrocerrahi Ünitesi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Mikrocerrahi Ünitesi, özellikle hassas doku, sinir ve damar onarımlarında kullanılacak ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılacak. Ünite, Çanakkale ve çevre illere yönelik sağlık hizmeti kapasitesini artırarak, bölge halkının daha kapsamlı ve hızlı tedaviye ulaşmasını sağlayacak.

Yara ve Yanık Tedavi Ünitesi ise Çanakkale'de yanık tedavisine özel olarak kurulacak ilk kapsamlı ünite olacak. Gerek donanımı gerekse uzman kadrosuyla hastalara hızlı ve etkin tedavi imkanı sunacaktır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Tıp Fakültesi ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nın titiz çalışmalarıyla planlamaları tamamlanan Mikrocerrahi Ünitesi'ni, en kısa sürede Çanakkale halkının hizmetine sunacaklarını belirtti.

Mikrocerrahi Ünitesi ile Yara ve Yanık Tedavi Ünitesi'nin, gerek bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve nitelikli çözümler üreteceğini gerekse tıp eğitimi ve akademik çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Erenoğlu, üniversite olarak, sağlık alanındaki yatırımları hem bölge insanı hem de ülke için sürdürdüklerini vurguladı.

Sağlık alanındaki her yatırımın kendileri için sadece bir fiziki iyileştirme değil, insan hayatına doğrudan dokunan bir sorumluluk olduğunu, ÇOMÜ olarak sağlıkta öncü, çözüm üreten ve halkın ihtiyaçlarına duyarlı bir üniversite olmaya devam edeceklerini kaydetti.