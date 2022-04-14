"Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı" paneline yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

"Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı" paneline yoğun ilgi

14.04.2022 16:32

"Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı" paneline yoğun ilgi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftasında "Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı" temalı panel gerçekleştirdi.

"Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı" paneline yoğun ilgi

İSTANBUL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftasında "Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı" temalı panel gerçekleştirdi. Panele sağlık personelleri yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ev sahipliğinde 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası'nda "Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı" konulu seminer düzenlendi. Panele; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Karakoç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Saraçoğlu, İstanbul Kamu Hastanesi Hizmetleri 1. Bölge Başkanı Uz. Dr. Habip Yılmaz ile Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Saygın ile birçok sağlık profesyoneli katılım sağladı.

Panelin moderatörü olan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Porf. Dr. Kaan Kırali,  açılış konuşmasında Koşuyolu Ekibi'nin pandemideki misyonuna değinerek tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Pandemi nedeniyle kalp sağlığı merkezlerine başvuru yapmaya çekinen kalp hastalarının artık başvuru yapabileceklerini belirtti.

"Biz temizlik personelinden, güvenlik personeline, hekiminden hemşiresine kadar iyi bir ekibiz"

Panele konuşmacı olarak katılım sağlayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sürecinde bürokratik mücadeleyi anlattı. Bu neticede dünyada ve ülkemizde vakalar görülmeye başlandığında Türkiye'de ve İstanbul özelinde alınan önlemleri katılımcılar ile paylaştı. Alınan önlemlerle, sağlık çalışanlarının mücadelesine değinen Memişoğlu, "Biz temizlik personelinden, güvenlik personeline, hekiminden hemşiresine kadar iyi bir ekibiz." dedi. Akabinde Koşuyolu Ekibine teşekkür etti. Türkiyenin en değerli ve en yetenekli yetenekli insanların da sağlık sektöründe olduğunu beyan etti. Ayrıca aşı konusu hakkında da açıklama yapan Memişoğlu, toplumun aşıya katılımı ve uyumu konusunda memnun olduğunu belirtti.

"Katılımcılar ve hastanemizde ki tüm akademisyenler bu toplantıyı büyük bir keyifle ve yeni bilgiler öğrenerek tamamladı"

Koşuyolu Yüksel İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, ise "Bu hafta kalp sağlığı haftası, her yıl nisan ayının ikinci veya üçüncü haftası olarak bu etkinlik kutlanıyor. Etkinlik, hem tüm Dünyada hem de tüm Türkiye'de kutlanıyor. Bu şekilde biz toplumda hem farkındalık oluşturmak hem de çalışan tüm sağlık ekiplerine kalp sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve bir kez daha insan sağlığının kalpten başladığı noktasında herkesi bilinçlendirmek istiyoruz. Bu amaçla bir toplantı düzenledik. Katılımcılar ve hastanemizde ki tüm akademisyenler bu toplantıyı büyük bir keyifle ve yeni bilgiler öğrenerek tamamladılar. Toplantı da biz hem 2 yıllık pandemi sürecinde Türkiye neler yaşadı, İstanbul neler yaşadı, biz hekimler neler yaşadık gibi konuları geniş bir perspektifle ele aldık" dedi.

Katılımcıların görüş ve önerileri ile interaktif bir şekilde gerçekleşen panel toplu fotoğraf çekimi ile tamamladı.

Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı paneline yoğun ilgi
Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı paneline yoğun ilgi
Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı paneline yoğun ilgi

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Araştırma, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı' paneline yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
16:28 17 yaşındaki Ezgi'nin ölümüne sebep olan sürücü pes dedirtti: Onlar bana çarptı, kaçmadım yardım ettim
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:13 Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
15:43 Reklam Kurulu marketlerin aldatıcı tanıtımına el attı: 5 litrelik yağın 50 liraya olduğunu söylediler
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 16:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: "Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı" paneline yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement