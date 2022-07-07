DENİZLİ'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin çalışanları ve Tabip Odası, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede öldürülmesini hastane önünde toplanarak protesto etti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan doktor akademisyenler başta olmak üzere hemşireler ve sağlık çalışanları Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 300 kişi hastane önünde toplanıp, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etti. Denizli Tabip Odası da protestoya destek verdi. Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, sağlık çalışanlarına ölümle sonuçlanan girişimlerin arttığını belirterek, Çok üzüntülü bir olay için toplandık. Sağlık çalışanlarına saldırılar ve ölümle sonuçlanan girişimler arttı. Fakat dün yaşanan olay artık bana göre bardağı taşıran son damla oldu. Dün sevgili arkadaşımız Ekrem Karakaya'nın sosyal medyada duvara asılı önlüğünün fotoğrafını gördüm, kan içindeydi. O yüzden bugün beyaz önlük giymedim. Sistemli olarak sağlık çalışanlarına saldırı çok fazla olmaya başladı. Sosyal medyada yapılan yorumları okuduğumda şok oldum. 'İyi olmuş' diyenler, 'ben şunu da öldürürdüm' diyenler var. 100 tane olumsuz yorum varken, 1 ya da 2 tane olumlu yazı var. Toplum olarak nereye gidiyoruz Aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları sizin sağlığınız için uğraşıyor. Hiç biri uzaydan gelmedi, bu toplumun çocuğu. Ben öğretmen çocuğuyum, ölen arkadaşımız da bir memur çocuğuydu. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Toplumumuzun başı sağ olsun dedi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban ise sağlık çalışanlarının şokta olduğunu ifade ederek, Bu tür şiddet olaylarına rağmen burada bulunan herkes bu şoku atlattıktan sonra görevlerinin başında kararlılıkla çalışmaya devam edecek. Ama toplumun buna vermesi gereken tepki yarın unutulup gidecek. Bizler üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle ve kararlılıkla maruz kaldığımız her türden zorluğa rağmen olabilecek en verimli şekilde sağlık hizmetlerine olan katkımızı sürdüreceğiz diye konuştu. Sağlık çalışanları hayatını kaybeden Karakaya için bir dakikalık saygı duruşunun ardından görevlerine geri döndü.(DHA)