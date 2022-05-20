Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: "Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var" - Son Dakika
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Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: "Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var"

20.05.2022 10:32

Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: "Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var" "Kendi kendini muayene çok önemli"İSTANBUL Meme kanserine karşı takibin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, "Memede çürüme meydana gelene kadar doktora gitmeyen hastalarımız var.

Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: "Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var"

"Kendi kendini muayene çok önemli"

İSTANBUL Meme kanserine karşı takibin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, "Memede çürüme meydana gelene kadar doktora gitmeyen hastalarımız var. Erken teşhis çok önemli, geç gelen hastalarımız çok var. Meme kanserinin biyolojisi önemli, erken teşhis etsek bile tümör tipi, yaşam süresini belirleyici oluyor. Gençlerde biraz daha agresif tümör tiplerini görme ihtimalimiz fazla. Kendi kendini muayene yapılmalı" dedi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanserinde görülme yaşının düştüğü ifade edilirken uzmanlar uyarıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, meme kanserine karşı kadınların kendilerini muayene etmelerinin gerekliliğine dikkat çekerken, kanserin biyolojisinin yaşam süresi üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

"Kendi kendini muayene etmeleri çok önemli"

Meme kanserinin sadece ileri yaştaki kadınları etkilemediğini belirterek gençlere de uyarılarda bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, "Yaş ilerledikçe aslında meme kanseri sıklığı artıyor diyoruz. İleri yaşın hastalığı olmakla birlikte genç kadınlarda da görülebiliyor. Dolayısıyla gençler de risk altında, özellikle ailede genetik hastalık olabilir. Ailede meme kanseri olan bireyler varsa bu kişilerin dikkat etmesi lazım. Kendi kendini muayene etmeleri ve şüphe halinde de doktora gitmeleri son derece önemli. Erken teşhis çok önemli, erken teşhis edilemediğinde hastalar gençlerde özellikle daha geç dönemde başvurabiliyorlar. Ne yazık ki geç gelen hastalarımız hala çok var. Bazen de hasta korkudan saklıyor ve doktora gitmiyor. Bir çürüme meydana gelene kadar o ülseri halden, kabuklanmadan, kokudan rahatsız olana kadar doktora gitmeyen hastalarımız var. Bazen son dönem hastalıkla geliyorlar, uzak organ metastazı dediğimiz yayılımları oluyor vücutta o durumlarda seçeneklerimiz biraz daha azalıyor. O yüzden erken teşhis en önemli faktör" dedi.

"Meme kanserinin biyolojisi çok önemli"

Meme kanseri tehdidine karşı kadınların yapması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunan Doç. Dr. Şen, şöyle konuştu: "Normal göğüs yapısını bir kere öğrenmesi gerekiyor, bilmeli ki farklı patolojik bir şeyi hissedebilsin. Kendi kendine muayene çok önemli bu yapılmalı, doktor kontrolleri de genç yaşlarda 3 yılda bir yapılabilir. Meme kanserinin biyolojisi çok önemli, erken teşhise rağmen kötü giden hastalar var. Ne yazık ki gençlerde biraz daha agresif tümör tiplerini görme ihtimalimiz fazla. Burada erken teşhis etsek bile tümör tipi yaşam süresini, geleceği belirleyici oluyor. Kadınlarda en sık görülen kanser, ölüm nedenleri arasında da yine öncelikli geliyor. Kadınlarımızın daha bilinçlenmiş olması çok çok önemli, daha fazla erken teşhis edebiliyoruz. Özellikle 40 yaş sonrasında düzenli mamografik taramaların yapılması sayesinde erken teşhisle yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. Eskiye göre kesinlikle yol aldık ama Covid dönemi biraz etkiledi. Gerçekten Covid döneminde belirli nedenlerden dolayı hastaneye gelemeyen hastalarımız oldu. İleri evre hastalıkları yine oldukça gördük. İnşallah bundan sonra görmeyeceğiz diyelim"

Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var
Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var
Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var
Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var

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Kaynak: İHA

Genel Cerrahi, Ebru Şen, Doktora, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doç. Dr. Ebru Şen'den meme kanseri uyarısı: 'Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var' - Son Dakika


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