Doğal Antioksidan Karışım - Son Dakika
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Sağlık

Doğal Antioksidan Karışım

Üzüm çekirdeği tozu, yoğurt, polen ve chia tohumu bağışıklığı güçlendiriyor ve demir takviyesi sağlıyor.

24.03.2025 13:20
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Üzüm çekirdeği tozu ve yoğurttan elde edilen doğal antioksidan

Uzmanlar, üzüm çekirdeği tozu, yoğurt, polen ve chia tohumunun karışımının antioksidan özelliğine dikkat çekiyor

KONYA - Bağışıklık sisteminin zayıflaması birçok kişinin ortak sorunu olarak ortaya çıkarken; üzüm çekirdeği tozu, yoğurt, polen ve chia tohumundan oluşan bağışıklık güçlendirici, bununla birlikte kan ve demir takviyesi yapan karışımlar da fayda sağlıyor.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması, kan değerlerinin düşük olması ve demir eksikliği bir çok rahatsızlığa kapı aralıyor. Sağlık sorunu yaşayan çok sayıda insan bitkisel yöntemlerle de destek alıyor.

Üzüm çekirdeği tozu ve ev yoğurdu karışımı takviyesi

Üzüm çekirdeği tozu, yoğurt, polen ve chia tohumundan oluşan karışımdaki antioksidan özelliğe dikkat çeken Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Özellikle içerisinde protein, vitamin, bağışıklık güçlendirici, bununla birlikte kan ve demir takviyesi yapan bir karışım yaptık. Bu karışımımızın ana maddelerinden birisi yoğurt. Yoğurt tercih ederken de ev yapımı olmasını öneriyoruz. Hazır yoğurtları çok fazla tercih etmeyin diyoruz. Tabii evde yoğurdunu yapamayan kişiler hazır yoğurdu alıp tüketebilir. Ev yoğurdu olmasına özellikle önem vermemizin sebeplerinden bir tanesi, hem kalsiyum açısından hem protein açısından hem de diğer malzemelerle etkileşimi açısından ev yoğurdumuz daha zengin besin kaynağı. Bununla birlikte içerisine katılan üzüm çekirdeği, günümüzde çok fazla kişide kan ve demir problemi var. 'Kan eksikliğim, demir eksikliğim var' diye çok fazla danışanım var. Yoğurdun üzüm çekirdeğiyle birlikte tüketilmesi hem kan takviyesi açısından hem de demir takviyesi açısından çok büyük bir öneme sahip. Karışım içerisine eklediğimiz polen olarak arı ürünleri kişinin bağışıklığını güçlendirmesi açısından çok önemlidir. Karışımımızda polenimizi de kullandık, polen hem bağışıklığı güçlendirici özelliği sayesinde hem de hastalıklara karşı kişinin metabolizmasına, bağışıklığını güçlendirici etkisi sayesinde çok fazla tercih ediyoruz. Son dönemlerde çok fazla satılan ürünlerden bir tanesi chia tohumu. Çocuğundan yaşlısına kadar herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir ürün. İçerisinde kolajen barındırması sebebiyle kişiye hem kolajen takviyesi yapar, hem kemikleri güçlendirir. Bununla birlikte diyet yapanlarda aynı zamanda çok hareketli iş ortamında çalışanlarda faydası var" şeklinde konuştu.

"Polen, yoğurt, üzüm çekirdeği ve chia tohumu mükemmel bir antioksidan özelliğe sahip"

Karışımın faydaları noktasına dikkat çeken Çebiç, "Biz bu karışımı yaparken ana maddemiz yoğurdun içerisine üzümün çekirdeği, polen, chia tohumu ile güzel bir karışım yaptık. Bu neye iyi gelmektedir; bu tok tutucu özelliği sayesinde oruç tutanların, spor yapanların, koşuşturmalı iş hayatı yaşayanların, okula giden çocukların gün içerisindeki zindeliğine ve hareketliliğine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirerek aynı zamanda tam bir metabolizma çalıştırıcı karışım oluyor. Özellikle diyet yapanlara mutlaka ev yapımı yoğurt ve chia tohumunu tavsiye ediyorum. Bunu bir de polen ve üzüm çekirdeğiyle renklendirdiği zaman çok doğal, sağlıklı bir besin elde edilmiş oluyor. Bu karışımın sahurda çok fazla tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü gün içerisindeki vücudun susuz kalması, özellikle oruç tutanlarda gün içerisindeki halsizlik, bitkinliğe çok iyi geliyor. Polen, yoğurt, üzüm çekirdeği ve chia tohumu mükemmel bir antioksidan özelliğe sahip olmasıyla birlikte bununla hem bağışıklığı güçlendirir hem de vücudun ödem atmasına katkı sağlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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