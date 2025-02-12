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Sağlık

Dumansız Gelecek Umudu

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, tütünle mücadelede dumansız bir ortam yaratma hedefini vurguladı.

12.02.2025 14:26
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Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: "Umarım geleceğimizi dumansız bir ortama kavuştururuz"

ANKARA - Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Çalıştayı'nda, "Umarım bu çalıştayda çok iyi çıktılar ortaya koyar ve geleceğimizi dumansız bir ortama kavuştururuz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin konu alındığı bir çalıştay düzenlendi. Sağlık Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik farkındalığı arttırmak amaçlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, kurul üyeleri, halk sağlık başkanları ve akademisyenlerin katılım sağladığı çalıştayda elektronik sigara başta olmak üzere tüm tütün ürünlerinin zararları, denetimler ve pasif maruziyetin önlenmesi gibi konulara değinildi.

"Bağımlılıkla mücadelede çok ciddi kararlar almaya ihtiyacımız var"

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci yaptığı konuşmada, 2004'den beri yoğun bir programla çalışıldığını ve bu uzun süreçte beklenenin üstüne çıkmaya çalışıldığının altını çizdi. Birinci, "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurumu'nun aldığı çok ciddi kararlar var ve bu kararların altını doldurmaya ve dünyada ortaya çıkan bu yaklaşımlara yönelik proaktif yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyacımız var. Hem medyadan hem de bütün sürece destek verenlerden en büyük beklentimiz, herkesin kararlar çerçevesinde bakış açısını değiştirmek. Ne yazık ki bu sektör yüz yıldan fazladır devam ediyor ve her zaman yeni teknolojilerle karşımıza çıkıyor. Teknolojinin yıkıcı etkileriyle size başka problemler de çıkarabiliyorlar. Nitekim tütün ürünlerinde de benzer tabloyla karşı karşıyayız. Hepimizin birlikte olması ve bütün sektörün bu konuda aynı yöne odaklanmasını sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Umarım çok iyi çıktılar ortaya koyar ve geleceğimizi dumansız bir ortama kavuştururuz"

Sektörlerin bu konuda paydaşlarla metot açısından görüş farklılığı gösterse dahi hedeflerinin aynı olduğunu aktaran Birinci, "Bu metotların birlikte çalışabilirliğini test edip, ona göre hareket etmemiz lazım. Kamuoyunun çok nitelikli desteğini istiyoruz. Bu mücadele zor bir mücadele, tek başımıza başarabileceğimiz bir mücadele değil. Endüstrinin çok güçlü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Buradan teknik çalışmalar yaparak, en az onlar kadar inovatif davranarak, yeni ve proaktif yaklaşımlar geliştirerek bu mücadeleyi güçlükle vereceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki yıl, mücadelenin çok daha sert, çok daha güçlü ve iyi sonuçlar elde edildiği bir süreç yaşatacağını düşünüyorum. İnşallah çok iyi çıktılar ortaya çıkar ve geleceği bugüne göre daha dumansız bir ortama kavuştururuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Sağlık, Son Dakika

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