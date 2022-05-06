Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 ölümleri hesaplaması: Türkiye'de açıklananın 2,7 katı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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BBC

Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 ölümleri hesaplaması: Türkiye'de açıklananın 2,7 katı kişi hayatını kaybetti

06.05.2022 08:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 ölümleri hesaplaması: Türkiye'de açıklananın 2,7 katı kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını hesaplamak için geliştirdiği yeni bir yöntemle, tüm dünyada yaklaşık 15 milyon kişinin ölümüne sebep olduğunu duyurdu. Bu sayı normal şartlar altında iki yılda beklenen ölüm sayısından yüzde 13 daha fazla.

Dünya genelinde bildirilen resmi Covid-19 ölümleri 5,4 milyon olmuştu.

WHO'nun "alanında en yetkin" nüfus bilimci, epidemiyolog, veri bilimci, sosyal bilimci ve istatistikçilerle çalışarak yaptığı hesaplamaya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısı 264 bin oldu.

RESMİ RAKAM 97 BİN, DÜNYA SALIK ÖRGÜTÜNE GÖRE 264 BİN

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan 25 Mart tarihli son haftalık Covid-19 tablosunda toplam Covid-19 ölümleri 97 bin 666 olarak gösterilmişti.

WHO'nun hesaplaması, gerçek rakamların resmi verilerin 2,7 katı olduğunu gösteriyor.

Pandemi boyunca bazı kişilerin test yaptırmadan ölmesi veya pozitif olmasına rağmen testlerinin negatif çıkması gibi durumlar nedeniyle gerçek ölüm sayılarının resmi sayılardan çok daha yüksek olduğu uzmanlar tarafından söyleniyordu.

Ülkelerin yayınladığı ölüm istatistiklerine bakılarak, 2020 ve 2021 boyunca normalin üstünde gerçekleşen ölüm olup olmadığı hesaplanıyor, bunların Covid-19 ile ilişkisi kurulmaya çalışıyordu.

Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2021'de yayınlaması gereken ölüm istatistiklerini "çalışmaların devam ettiği" gerekçesiyle hâlâ yayınlamamış olması, bu çabayı zorlaştırıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye gibi veri açıklamayan çok az ülke olduğunu belirtti ve ulusal çapta veri edinemedikleri için yerel yönetimlerden veriler alarak hesaplama yaptıklarını açıkladı.

WHO'ya göre Hindistan'da 4,7 milyon ölüm gerçekleşti. Hindistan'ın bildirdiği rakamların 10 katı olan bu miktar, tüm dünyadaki ölümlerin neredeyse üçte biri.

Hindistan hükümeti ise bu verilerin doğruluğunu sorguluyor ve çalışmanın metodolojisiyle ilgili şüpheleri olduğunu söylüyor.

Ancak diğer araştırmalar da ülkedeki gerçek ölümlerle ilgili benzer sonuçlara ulaşmıştı.

ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN ORANLAR

WHO'nun veri biriminden Dr. Samira Asma, "Bu bir trajedi. Bu sarsıcı bir sayı ve bizim için kaybettiklerimizin hayatlarını onurlandırmamız önemli. Eğer ölümleri saymazsak bir sonraki sefere daha hazırlıklı olma şansını da kaçıracağız" diyor.

WHO, Hindistan'ın yanı sıra Rusya, Endonezya, ABD, Brezilya, Meksika ve Peru gibi ülkelerde ek ölümlerin daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Rusya'daki ek ölüm rakamları ülkenin bildirilen ölüm sayısından üç buçuk kat daha fazla.

Rapor ayrıca her ülkenin nüfusuna göre ek ölüm oranlarını da inceliyor. Türkiye dışında İngiltere'nin ek ölüm oranı da ABD, İspanya ve Almanya gibi 2020 ve 2021 küresel ölüm ortalamasının üzerinde.

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