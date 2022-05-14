'Dünyada mide kanseri ölümleri 3'üncü sırada yer alıyor' - Son Dakika
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'Dünyada mide kanseri ölümleri 3'üncü sırada yer alıyor'

14.05.2022 10:05
'Dünyada mide kanseri ölümleri 3'üncü sırada yer alıyor'

GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Taşkoparan, mide kanserinin dünya genelinde 4'üncü sıklıkta görülen kanser tipi olduğunu, kanserle ilişkili ölümlerle de 3'üncü sırada yer aldığını söyleyerek, "Aile bireylerinde mide kanserinin olması, sigara kullanmak, sağlıksız beslenmek, aşırı...

GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Taşkoparan, mide kanserinin dünya genelinde 4'üncü sıklıkta görülen kanser tipi olduğunu, kanserle ilişkili ölümlerle de 3'üncü sırada yer aldığını söyleyerek, "Aile bireylerinde mide kanserinin olması, sigara kullanmak, sağlıksız beslenmek, aşırı kilo, helicobacter pylori enfeksiyonu mide kanseri riskini artırıyor" dedi.

Güven Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Taşkoparan, dünyada en sık rastlanan kanser türlerinden biri olan mide kanserinin, mide yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Taşkoparan, mide kanserinin, erkeklerde kadınlara nazaran daha sık ortaya çıktığını ve diğer kanser türlerine göre daha yavaş ilerlediğini belirtti. Taşkoparan, "Mide kanseri, dünya genelinde 4'üncü sıklıkta görülen kanser tipi olup kanserle ilişkili ölümlerle de 3'üncü sırada yer almaktadır. Aile bireylerinde mide kanserinin olması, sigara kullanmak, sağlıksız beslenmek, aşırı kilo, helicobacter pylori enfeksiyonu mide kanseri riskini artırıyor. Kısa sürede anormal kilo kaybı, mide ve karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, dışkıda siyahlık mide kanserinin belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilerin olması durumundaysa bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerekiyor" diye konuştu.

MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİNİ SIRALADI

Taşkoparan, mide kanserinin belirtileri ile ilgili, "Mide kanserinde, kısa sürede anormal kilo kaybı, mide ağrısı, geçmeyen karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, kanlı kusma, çabuk doyma hissi, yutmada güçlük, midede ekşime, yanma, hazımsızlık, halsizlik, siyah renkli dışkılama, ağız kokusu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Hastalardaki bu şikayetler sadece mide kanserinden değil, gastrit, reflü, mide ülseri ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinden de kaynaklanabilir. Mide kanseri belirtilerinden biri ya da birkaçının olması veya geçmemesi durumunda ve şiddetlenmesinde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

MİDE KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Doç. Dr. Taşkoparan, mide kanseri riskini artıran faktörlere ilişkin şunları söyledi:

"Birinci derece yakınlarda mide kanserinin olması. 50 yaş üstünde olmak, sigara kullanmak, aşırı kilolu olmak, füme ve tütsülenmiş gıdaları fazla tüketmek. tuzlanmış balık, et ve salamura sebze tüketenlerde mide kanseri daha sık görülmektedir. Kurutulmuş etlerde bol miktarda nitrat bulunur. Daha önceden mide operasyonu geçirmek. Kömür, metal ve kauçuk endüstrilerindeki işçilerin mide kanseri olma riski daha yüksektir. Ayrıca, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu, B12 vitamin eksikliğine bağlı gelişen pernisiyöz anemili kişilerde daha sık mide kanseri geliştiği, bazı ırklarda mide kanserinin daha fazla görüldüğü, mide mikrobu (helicobacter pylori enfeksiyonu) ile mide kanseri arasında ilişkinin olduğu ancak her bu mikrobu taşıyanda mide kanseri gelişmediği gözlemlenmektedir."

ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Taşkoparan, mide kanserini önlemek için dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili, "Sigara ve alkol gibi kansere neden olan alışkanlıklardan uzak durmak. sağlıklı beslenmek. sebze ve meyve tüketmek. Fazla tuz tüketiminden kaçınmak. Kızartma yağlarını tekrar tekrar kullanmamak, mide mikrobu (helicobakter pylori) varsa antibiyotik tedavisi almak" ifadelerini kullandı.


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Kanser, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Dünyada mide kanseri ölümleri 3'üncü sırada yer alıyor' - Son Dakika


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