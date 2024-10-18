El, Ayak ve Ağız Hastalığı Artıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

El, Ayak ve Ağız Hastalığı Artıyor!

El, Ayak ve Ağız Hastalığı Artıyor!

Dr. Özdemir, okullarda artan el, ayak ve ağız hastalığı vakaları için hijyen uyarısında bulundu.

18.10.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde okullarda görülen el, ayak ve ağız hastalığı vakalarında artış olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Özdemir, hem velileri hem de eğitimcileri uyardı. Özdemir, bu bulaşıcı hastalığın özellikle çocuklar arasında hızla yayılabileceğine dikkat çekerek, hijyen kurallarının önemini anımsattı.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzman Dr. Filiz Özdemir, el, ayak ve ağız hastalığının genellikle kreş ve ilkokul çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirterek, "Bu hastalık, çoğunlukla yaz ve sonbahar aylarında ortaya çıkıyor, ancak son dönemde okullarda artan vakalar, yayılmanın hızlandığını gösteriyor" dedi. Dr. Özdemir, hastalığın en yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, boğaz ağrısı, el ve ayaklarda döküntü ve ağız içinde yaralar bulunduğunu ifade etti. "Bu belirtiler genellikle hafif seyretse de çocuklar arasında hızlı bir şekilde bulaşabiliyor" diye konuştu. Hastalığın yayılmasında okul tuvaletleri ve ortak kullanılan alanların önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Özdemir, "Özellikle ortak alanlar hijyen açısından dikkat edilmediğinde hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Çocuklar bu tür virüslerle temas ettikten sonra ellerini yıkamadan ağızlarına götürdüklerinde hastalık hızla bulaşabiliyor" dedi.

'DOĞRU EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI'

Özdemir, el yıkamanın hastalıktan korunmada en önemli önlem olduğunu belirtti ve ailelere çocuklarına doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmalarını tavsiye etti. Dr. Filiz Özdemir, okul yönetimlerine de büyük görevler düştüğünü belirterek, "Okul yönetimlerinin, tuvaletlerin ve ortak alanların hijyenine büyük önem vermesi gerekiyor. Bu alanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalığın yayılmasını önlemek için çok önemli" diye konuştu. Özdemir, çocukların hastalık belirtileri göstermesi halinde mutlaka okula gönderilmemesi gerektiğini de hatırlatarak, bu şekilde bulaşmanın önlenebileceğini vurguladı.

El, ayak ve ağız hastalığının genellikle hafif seyrettiğini ancak bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda ve bebeklerde daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Dr. Özdemir, "Aileler, çocuklarının hastalık belirtilerini dikkatle izlemeli ve herhangi bir şüphe durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmalı" dedi.

Kaynak: DHA

Filiz Özdemir, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık El, Ayak ve Ağız Hastalığı Artıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
13:50 Serhat Akın’ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu
13:50 Hepsiburada, Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi’ye satılıyor Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi'ye satılıyor
13:48 Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:23 Lucas Torreira, Fenerbahçe’nin parasıyla Galatasaray’dan ayrılıyor Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor
13:21 Hamas, Yahya Sinvar’ın ölümünü doğruladı Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı
13:03 Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu
12:49 Devlet Bahçeli, Müge Anlı’ya hediye gönderdi Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya hediye gönderdi
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 10:01:48. #1.13#
SON DAKİKA: El, Ayak ve Ağız Hastalığı Artıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.