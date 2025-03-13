Erkeklerin yüzde 85'i, kadınların ise yüzde 40'ı yoğun saç dökülmesinden etkileniyor - Son Dakika
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Sağlık

Erkeklerin yüzde 85'i, kadınların ise yüzde 40'ı yoğun saç dökülmesinden etkileniyor

Erkeklerin yüzde 85\'i, kadınların ise yüzde 40\'ı yoğun saç dökülmesinden etkileniyor

Plastik Cerrahi Dr. Ümmü Gülsüm Barutçu, son dönemlerde popüler olan saç ekimini ve sektörün dinamiklerini değerlendirerek, kendi uyguladığı yöntemler hakkında bilgi verdi. Dr. Barutçu, "Saç çizgisinin geri çekilmesiyle zamanla kelliğe yol açan erkek tipi saç dökülmesi Androgenetik Alopesi, erkeklerin yüzde 85'i, kadınların ise yüzde 40'ında görülebiliyor" dedi.

13.03.2025 16:11
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Yeşilköy Tıp Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Balat Estetik Plastik Cerrahi Dr. Ümmü Gülsüm Barutçu, "Saç dökülmesi, dünya genelinde milyonlarca insanda görülen hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratıcı bir durum. Üstelik sanılanın aksine, yalnız erkeklerin değil kadınların da sorunu. Saç çizgisinin geri çekilmesiyle zamanla kelliğe yol açan erkek tipi saç dökülmesi Androgenetik Alopesi, erkeklerin yüzde 85'i, kadınların ise yüzde 40'ında görülebiliyor. Neyse ki, modern tıbbın sunduğu saç ekimi uygulamaları, bu yaygın probleme karşı kalıcı ve etkili bir çözüm sunuyor. Saç ekimi, kişinin kendi sağlıklı saç köklerinin dökülme yaşanan bölgelere nakledilmesi prensibine dayanıyor. Bu sayede, doğal, kalıcı ve estetik açıdan tatmin edici sonuçlar elde etmek mümkün hale geliyor. Biz de dünyanın dört bir yanından binlerce insanın, saç ekimi sayesinde özgüvenlerini yeniden kazanmalarını ve hayat kalitelerini artırmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER HASTAMIZA ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ'

Saç ekimi, plastik cerrahi ve estetik uygulamalar konusunda en yeni teknikleri kullanarak hastalarına en iyi sonuçları sunmayı hedeflediklerini söyleyen Dr. Barutçu, "Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her hastamıza özel çözümler üretiyoruz. Özellikle saç ekiminde FUE, DHI ve Safir FUE gibi yenilikçi saç ekimi yöntemleri ile doğal ve kalıcı sonuçlar sunan bir sağlık merkezi olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Tam donanımlı operasyon odaları ve modern tıbbi ekipmanlarla hizmet veriyoruz. Hijyen standartlarına uygun, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri verdiğimiz merkezimizde, her hastamızın ihtiyacına yönelik en iyi tedavi planını oluşturuyoruz" diye konuştu.

Dr. Barutçu, "Saç ekimi alanındaki uzmanlığımız, deneyimli doktor kadromuz ve hasta odaklı yaklaşımımızla sektörde güvenilir bir merkez olarak faaliyet gösteriyoruz. Genetik, yaşlanma, stres veya hormonal nedenlerle saç kaybı yaşayan bireyler için kalıcı ve doğal çözümler sunuyoruz. Operasyon öncesi detaylı analizler gerçekleştirirken, sonrasında da hastalarımızın her aşamada yanında oluyoruz. Böylece hasta memnuniyetini en üst seviyeye taşırken, yurt dışından gelen hastalarımıza ülkemizin ve doktorlarımızın yetkinliğini sergiliyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI FUARLARDA TEMSİL EDİYORUZ'

Hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda en güvenilir, yenilikçi ve hasta odaklı saç ekimi merkezi olmayı hedeflediklerinin altını çizen Dr. Ümmü Gülsüm Barutçu, "Saç ekimi ve estetik cerrahi alanındaki başarımızı uluslararası arenada tanıtmak amacıyla, Rusya ve Bulgaristan'da düzenlenen sağlık turizmi fuarlarına katıldık. Buralarda Türkiye'nin sağlık turizmindeki güçlü konumunu vurgulayarak hastalar için en iyi saç ekimi çözümlerimizi tanıttık. Global çapta tanınırlığımızın artırılmasında ve sağlık turistlerinin deneyiminin güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendik. Nitekim, bilimsel yöntemlere dayalı gerçekçi sonuçlar sunma prensibimizle, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen tüm hastalarımız için her zaman en iyisini gerçekleştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Saç Dökülmesi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erkeklerin yüzde 85'i, kadınların ise yüzde 40'ı yoğun saç dökülmesinden etkileniyor - Son Dakika

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