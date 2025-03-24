Eroğlu'ndan Sağlıkta Şiddet Talebi - Son Dakika
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Sağlık

Eroğlu'ndan Sağlıkta Şiddet Talebi

Ali Eroğlu, tüberküloz için farkındalık yaratırken, sağlıkta şiddet gibi sorunların çözülmesini istedi.

24.03.2025 13:47
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Sağlıkta şiddet gibi konuların da bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz"

ANKARA - Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle açıklamalarda bulunarak, "Özlük hakları, kamuda istihdam, fiili hizmet, sağlıkta şiddet gibi konuların da bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Tüberküloz hastalığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak, tüberkülozla mücadelede gelinen noktayı değerlendirmek ve etkili kontrol stratejilerine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 'Dünya Tüberküloz Günü' sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, Tüberküloz hastalığının insan yaşamındaki önemine vurgu yaparak, "Başta sığırlar olmak üzere birçok hayvan türünü infekte eden bu bakteriyel etkenler, insanlara doğrudan temasla ya da infekte hayvansal gıdaların tüketimiyle bulaşabildiği bilinmektedir. Bu yönüyle tüberkülozun önlenmesi yalnızca tıbbi yaklaşımlarla değil veteriner hekimlerin gözetiminde yürütülen hayvansal gıda güvenliği ve hayvan sağlığı politikalarıyla da mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Hekimlerin yetki ve sorumluluklarının güçlendirilmesi büyük önem taşımakta"

Koruyucu hekimlik kavramının hayata geçirmek için toplumun bilinçlendirilmesine değinen Eroğlu, "Tüberkülozun hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkileri hakkında çiftçi ve hayvan sahiplerine eğitimler verilerek farkındalık devamının arttırılması, hayvancılık işletmelerinde tüberkülozun erken teşhis ve izlenebilirliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesi, hasta olduğu tespit edilen hayvanların kontrollü şekilde sistem dışına çıkarılması, hayvansal gıdaların hijyen standartlarına uygun şekilde üretilmesi ve denetlenmesinin sağlanması, tüberkülozla mücadelede görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumluluklarının güçlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Zoonatik hastalıklara karşı mücadelede etkin politikalar hayata geçirilmeli"

Tüberküloz'un ortadan kaldırılması için değerlendirmelerde bulunun Eroğlu, "Ülkemizde tüberkülozun tamamen ortadan kaldırılması, ancak veteriner hekimlerin, tıp hekimlerinin, gıda güvenliği uzmanlarının ve ilgili tüm paydaşların koordinasyonu içerisinde çalışmasıyla mümkün olacaktır. Hastalığını tehdit eden tüm zoonatik hastalıklara karşı mücadelede bilim temelli, sürdürülebilir ve etkin politikaların hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Toplum sağlığının korunması adına üzerimize düşen bütün görevleri kararlılıkla yerine getireceğimizi de kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" şeklinde konuştu.

"Veteriner hekimlerin sorunlarının ortadan kaldırılması önemli bir konu"

Tüberküloz hastalığının ortadan kaldırılması için veteriner hekimlerin sorunlarının da ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Dünya tüberküloz günü dolayısıyla ülkemizde veteriner hekimlerin gerek kamuda çalışan, gerekse serbest dolu çalışan veteriner hekimlerinde sorunlarının ortadan kaldırılması önemli bir konu olarak ortadadır. Veteriner hekimler bilindiği gibi zor şartlarda, insanlara bulaşan zoonatik hastalıklarla karşı da canla başla mücadeleye ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak özlük hakları, kamuda istihdam, fiili hizmet, sağlıkta şiddet gibi konuların da bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Ali Eroğlu, Politika, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eroğlu'ndan Sağlıkta Şiddet Talebi - Son Dakika

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