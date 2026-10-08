Erzurum Şehir Hastanesi göz hekimi Sağlam, Dünya Görme Günü'nde kontrol çağrısı yaptı - Son Dakika
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Erzurum Şehir Hastanesi göz hekimi Sağlam, Dünya Görme Günü'nde kontrol çağrısı yaptı

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Erzurum Şehir Hastanesi göz hekimi Sağlam, Dünya Görme Günü\'nde kontrol çağrısı yaptı
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Erzurum Şehir Hastanesi göz hekimi Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, 8 Ekim Dünya Görme Günü'nde düzenli kontrol uyarısı yaptı. Sağlam, glokomun sinsi ilerlediğini, katarakt ve sarı nokta belirtilerini anlatarak kronik hastalar ile çocuklara retina muayenesi ve ekran süresi önerdi.

Erzurum Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde görev yapan Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, 8 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla göz sağlığının korunması ve önlenebilir görme kayıplarının önüne geçilmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da düzenli göz kontrollerinin önemine dikkat çekerek vatandaşları göz taramalarını aksatmamaları konusunda uyardı.

Görme duyusunun yalnızca etrafın algılanmasını sağlamadığını belirten Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, öğrenme, dikkat, hafıza ve karar verme gibi temel alakalı işlevlerde de görmenin önemli rol oynadığını ifade etti. Göz hastalıklarının büyük bölümünün ilk evrelerde herhangi bir belirti vermeden ilerleyebildiğini vurgulayan Sağlam, görme kaybının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildiğini söyledi.

Glokomun uzun yıllar boyunca sinsi şekilde ilerleyebildiğine dikkat çeken Sağlam, görme kaybının hasta tarafından fark edildiği dönemde oluşan hasarın kalıcı hale gelebileceğini belirtti. İleri yaşlarda görme azalmasının en yaygın nedenlerinden biri olan kataraktın ise bulanık görme, renklerde soluklaşma, gece görüşünde zayıflama ve sık gözlük numarası değişikliği gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini aktardı.

İleri yaş grubunda sık görülen sarı nokta hastalığına da değinen Sağlam, cisimlerin veya düz çizgilerin eğri görülmesi, okuma güçlüğü ve merkezi görmede bulanıklığın hastalığın belirtileri arasında yer aldığını ifade etti.

Kronik hastalar ve çocuklar ihmal edilmemeli

Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların retina üzerinde hasara neden olabileceğini hatırlatan Sağlam, bu hastalıkları bulunan kişilerin herhangi bir görme şikayeti olmasa dahi düzenli retina muayenesinden geçmeleri gerektiğini söyledi.

Çocukluk çağındaki göz sağlığının da kritik önem taşıdığını belirten Sağlam, şaşılık, göz tembelliği ve kırma kusurlarının erken dönemde teşhis edilmesi halinde tedavi başarısının yüksek olduğunu kaydetti. Çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin yaş gruplarına göre sınırlandırılması ve güvenli izleme mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun

Göz sağlığında acil müdahale gerektiren belirtilere de dikkat çeken Sağlam, ani gelişen görme kayıpları, görme alanında daralma veya gölge ve perde oluşumu, yeni başlayan yoğun ışık çakmaları ile göz önünde aniden beliren çok sayıda uçuşan cisim görülmesi halinde vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulması gerektiğini ifade etti.

Görme sağlığını korumak için altın kurallar

Göz hastalıkları ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değinen Sağlam, periyodik göz muayenelerinin aksatılmaması ve kronik rahatsızlıkların kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Göz sağlığının korunması için yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler, balık ve kuruyemiş ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin tercih edilmesini öneren Sağlam, çocuklarda ise ekran kullanım sürelerinin yaşa uygun şekilde sınırlandırılması ve ekranla aradaki mesafenin korunması gerektiğini söyledi.

"Düzenli kontrolleri hayatınızın bir parçası haline getirin"

Açıklamasında erken tanının önemine vurgu yapan Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, "Unutmayalım; birçok göz hastalığında erken tanı, görmeyi korumanın en önemli anahtarıdır. Görme sağlığımızı koruyalım, düzenli kontrolleri hayatımızın bir parçası haline getirelim. 8 Ekim Dünya Görme Günü vesilesiyle herkese sağlıklı, aydınlık ve güzel bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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