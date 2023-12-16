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Etil Alkol Takip Sistemi 2024'te Devreye Alınacak - Son Dakika
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Etil Alkol Takip Sistemi 2024'te Devreye Alınacak

TARIM ve Orman Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının üzerinde çalıştığı Etil Alkol Takip Sistemi (EATS), 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamen devreye alınacak. Sistem ile sahte içki üretimi ve bundan kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Etil Alkol Takip Sistemi 2024\'te Devreye Alınacak
16.12.2023 - 02:22,  Güncelleme: 02:25
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TARIM ve Orman Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının üzerinde çalıştığı Etil Alkol Takip Sistemi (EATS), 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamen devreye alınacak. Sistem ile sahte içki üretimi ve bundan kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre; yürürlüğe giren Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliğine dayanarak, yasa dışı alkollü içki üretiminde hammadde olarak kullanılan etil alkol arzının teknolojik yöntemlerle kayıt altına alınmasına, ürünün piyasa hareketlerinin takibine ve kontrolüne dair usul ve esasları belirleyecek bir tebliğ hazırlayacak. 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamen devreye alınması planlanan sistem sayesinde etil alkol üretim miktarı; işletmelere monte edilen akış ölçer cihazları ile tespit edilecek, ticaret; internet ortamında oluşturulan platform üzerinden yapılacak, dağıtım ise ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi (U-ETDS) ile izlenecek. Etil alkol üretim miktarının yerinde tespiti amacıyla bu konuda ruhsatlı tesislerdeki üretim hatlarına debimetre (akış ölçer) cihazları monte edildi. Çalışma kapsamında ayrıca bu cihazlardan elde edilen verilerin elektronik ortamda Bakanlığın veri merkezine aktarılması da sağlandı. Bu sayede ülkemizde üretilen etil alkol miktarı Bakanlık tarafından eş zamanlı olarak izlenmeye ve kayıt altına alınmaya başlandı. Proje kapsamında; ihtiyaç duyulan yazılımların tamamı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirildi.

Kaynak: DHA
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